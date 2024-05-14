https://1prime.ru/20240514/severnye-potoki-848140030.html

Названы все виновные в подрыве "Северных потоков", заявили на Украине

Названы все виновные в подрыве "Северных потоков", заявили на Украине - 14.05.2024, ПРАЙМ

Названы все виновные в подрыве "Северных потоков", заявили на Украине

Вся группа виновных в теракте на "Северных потоках" установлена, рассказал бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T11:29+0300

2024-05-14T11:29+0300

2024-05-14T11:31+0300

россия

северные потоки

украина

чп на северных потоках

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МИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Вся группа виновных в теракте на "Северных потоках" установлена, рассказал бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач. "Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7 управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви", - рассказал он госагентству БелТА. Более того, по словам экс-парламентария, в списке установленных виновных числится женщина Ситала Марина Александровна, которая является одним из лучших технодайверов Украины. Отмечается, что она специалист по изготовлению подводных смесей, имеет опыт погружения в разных точках земного шара. В этой связи Деркач подчеркнул, что она и ее муж-дайвер выполняли функцию операции прикрытия, погружения. Ранее, как рассказали в российском Следственном комитете, ведомство обсудит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других государств Запада против России. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

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