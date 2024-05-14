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Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство"

Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство" - 14.05.2024, ПРАЙМ

Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство"

"Цифрового рабства" быть не должно, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T16:10+0300

2024-05-14T16:10+0300

2024-05-14T16:10+0300

кабмин

вячеслав володин

максут шадаев

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Цифрового рабства" быть не должно, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В ходе пленарного заседания он обратился к кандидату в министры цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой выступать без планшета."Максут Игоревич, ну, во-первых, вы может (выступать) без планшета. Когда вы несете планшет - вызывает опасения, что будет дальше... Люди должны иметь право выбора (использования технологий): хотят пользуются, не хотят - не пользуются, чтобы не было цифрового рабства", - сказал Володин.Он добавил, что роль главы Минцифры состоит в обеспечении развития всего нового и технологичного, чтобы Россия обгоняла другие страны.

https://1prime.ru/20240511/blagodarnost-848070810.html

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вячеслав володин, максут шадаев