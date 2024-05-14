https://1prime.ru/20240514/shadaev-848157702.html
Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство"
Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство" - 14.05.2024, ПРАЙМ
Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство"
"Цифрового рабства" быть не должно, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:10+0300
2024-05-14T16:10+0300
2024-05-14T16:10+0300
кабмин
вячеслав володин
максут шадаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848100694_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_00758a75767c23386854d06804a73aaa.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Цифрового рабства" быть не должно, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В ходе пленарного заседания он обратился к кандидату в министры цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой выступать без планшета."Максут Игоревич, ну, во-первых, вы может (выступать) без планшета. Когда вы несете планшет - вызывает опасения, что будет дальше... Люди должны иметь право выбора (использования технологий): хотят пользуются, не хотят - не пользуются, чтобы не было цифрового рабства", - сказал Володин.Он добавил, что роль главы Минцифры состоит в обеспечении развития всего нового и технологичного, чтобы Россия обгоняла другие страны.
https://1prime.ru/20240511/blagodarnost-848070810.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848100694_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_2f85b50b96a8c683066412baa16865b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, максут шадаев
Кабмин, Вячеслав Володин, Максут Шадаев
Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство"
Володин попросил Шадаева выступать без планшета и не загонять людей "в цифровое рабство"
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Цифрового рабства" быть не должно, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В ходе пленарного заседания он обратился к кандидату в министры цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой выступать без планшета.
"Максут Игоревич, ну, во-первых, вы может (выступать) без планшета. Когда вы несете планшет - вызывает опасения, что будет дальше... Люди должны иметь право выбора (использования технологий): хотят пользуются, не хотят - не пользуются, чтобы не было цифрового рабства", - сказал Володин.
Он добавил, что роль главы Минцифры состоит в обеспечении развития всего нового и технологичного, чтобы Россия обгоняла другие страны.
Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку