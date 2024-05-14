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Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство" - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство"
Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство" - 14.05.2024, ПРАЙМ
Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство"
"Цифрового рабства" быть не должно, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:10+0300
2024-05-14T16:10+0300
кабмин
вячеслав володин
максут шадаев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Цифрового рабства" быть не должно, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В ходе пленарного заседания он обратился к кандидату в министры цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой выступать без планшета."Максут Игоревич, ну, во-первых, вы может (выступать) без планшета. Когда вы несете планшет - вызывает опасения, что будет дальше... Люди должны иметь право выбора (использования технологий): хотят пользуются, не хотят - не пользуются, чтобы не было цифрового рабства", - сказал Володин.Он добавил, что роль главы Минцифры состоит в обеспечении развития всего нового и технологичного, чтобы Россия обгоняла другие страны.
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вячеслав володин, максут шадаев
Кабмин, Вячеслав Володин, Максут Шадаев
16:10 14.05.2024
 
Володин призвал Шадаева не загонять людей в "цифровое рабство"

Володин попросил Шадаева выступать без планшета и не загонять людей "в цифровое рабство"

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Цифрового рабства" быть не должно, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В ходе пленарного заседания он обратился к кандидату в министры цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой выступать без планшета.
"Максут Игоревич, ну, во-первых, вы может (выступать) без планшета. Когда вы несете планшет - вызывает опасения, что будет дальше... Люди должны иметь право выбора (использования технологий): хотят пользуются, не хотят - не пользуются, чтобы не было цифрового рабства", - сказал Володин.
Он добавил, что роль главы Минцифры состоит в обеспечении развития всего нового и технологичного, чтобы Россия обгоняла другие страны.
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