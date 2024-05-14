https://1prime.ru/20240514/shadaev-848158078.html

Шадаев рассказал об антикризисной программе "Почты России"

Шадаев рассказал об антикризисной программе "Почты России" - 14.05.2024, ПРАЙМ

Шадаев рассказал об антикризисной программе "Почты России"

Антикризисная программа "Почты России" может быть представлена в рамках правительственного часа, заявил исполняющий обязанности главы министерства Максут Шадаев | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T16:23+0300

2024-05-14T16:23+0300

2024-05-14T16:23+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/11/842491131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c47c6ef23cfddd74cd54f8923f6db72.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Антикризисная программа "Почты России" может быть представлена в рамках правительственного часа, заявил исполняющий обязанности главы министерства Максут Шадаев на заседании в Госдуме."Я согласен с тем, что "Почте России" нужна антикризисная программа. Я думаю, мы ее представим в рамках правительственного часа - основные положения, основные меры. Этот важнейший социальный институт должен функционировать в режиме полной доступности для населения в самых удаленных территориях", - сказал Шадаев.Он отметил, что одним из приоритетов развития отрасли, на которых будет сделан акцент, станет в том числе обеспечение устойчивой работы "Почты России" при безусловном сохранении ее всего функционала и всей сети отделений, которые сейчас функционируют."Социальная важность этого института не вызывает вопросов, но надо решить вопрос убыточности её деятельности. Для этого нужно перестраивать процессы… предоставлять ряд преференций "Почте России", - добавил Шадаев.В феврале Шадаев сообщал журналистам, что Минцифры РФ в начале марта начнет обсуждать новую стратегию "Почты России" с учетом потребностей населения, бизнеса и маркетплейсов.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров РФ в новом составе кабмина. Шадаев вновь предложен на пост главы Минцифры.

https://1prime.ru/20240508/pochta-848007263.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40