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"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России
"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России
Слова канцлера Германии Олафа Шольца об "агрессии" России и необходимости помогать Украине "столько, сколько необходимо" разозлили пользователей социальной сети | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T10:43+0300
2024-05-14T10:43+0300
2024-05-14T10:43+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Олафа Шольца об "агрессии" России и необходимости помогать Украине "столько, сколько необходимо" разозлили пользователей социальной сети Х."Сколько тебе еще нужно, чтобы уйти в отставку?" — обратился к канцлеру один из комментаторов.Другой пользователь отметил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО, чьи стремления сводятся исключительно к усилению собственной гегемонии. "Но, конечно, мы не хотим ничего об этом знать", — заметил он.Западные страны продолжают поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, наращивая поставки оружия и военной техники. Однако Москва заявляет, что военная помощь только затягивает конфликт и никак не приближает переговоры.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Новости
"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России
Пользователи соцсети Х призвали Шольца к отставке после слов об "агрессии" РФ
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
Слова канцлера Германии Олафа Шольца об "агрессии" России и необходимости помогать Украине "столько, сколько необходимо" разозлили
пользователей социальной сети Х.
"Сколько тебе еще нужно, чтобы уйти в отставку?" — обратился к канцлеру один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО, чьи стремления сводятся исключительно к усилению собственной гегемонии. "Но, конечно, мы не хотим ничего об этом знать", — заметил он.
Западные страны продолжают поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, наращивая поставки оружия и военной техники. Однако Москва заявляет, что военная помощь только затягивает конфликт и никак не приближает переговоры.
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