Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240514/sholts-848136433.html
"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России
"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России
Слова канцлера Германии Олафа Шольца об "агрессии" России и необходимости помогать Украине "столько, сколько необходимо" разозлили пользователей социальной сети | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T10:43+0300
2024-05-14T10:43+0300
политика
германия
олаф шольц
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_0:201:3844:2363_1920x0_80_0_0_dd5972b0984181ebbb952f131a950af1.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Олафа Шольца об "агрессии" России и необходимости помогать Украине "столько, сколько необходимо" разозлили пользователей социальной сети Х."Сколько тебе еще нужно, чтобы уйти в отставку?" — обратился к канцлеру один из комментаторов.Другой пользователь отметил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО, чьи стремления сводятся исключительно к усилению собственной гегемонии. "Но, конечно, мы не хотим ничего об этом знать", — заметил он.Западные страны продолжают поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, наращивая поставки оружия и военной техники. Однако Москва заявляет, что военная помощь только затягивает конфликт и никак не приближает переговоры.
https://1prime.ru/20240508/sholts-848012124.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_214:0:3631:2563_1920x0_80_0_0_db0698629b2ad3b936e6c94180763f18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, олаф шольц, новости
Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Новости
10:43 14.05.2024
 
"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России

Пользователи соцсети Х призвали Шольца к отставке после слов об "агрессии" РФ

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : European Union
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Олафа Шольца об "агрессии" России и необходимости помогать Украине "столько, сколько необходимо" разозлили пользователей социальной сети Х.
"Сколько тебе еще нужно, чтобы уйти в отставку?" — обратился к канцлеру один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО, чьи стремления сводятся исключительно к усилению собственной гегемонии. "Но, конечно, мы не хотим ничего об этом знать", — заметил он.
Западные страны продолжают поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, наращивая поставки оружия и военной техники. Однако Москва заявляет, что военная помощь только затягивает конфликт и никак не приближает переговоры.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
"Позор". Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м
8 мая, 15:24
 
ПолитикаГЕРМАНИЯОлаф ШольцНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала