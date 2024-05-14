https://1prime.ru/20240514/sholts-848136433.html

"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России

"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России - 14.05.2024, ПРАЙМ

"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России

Слова канцлера Германии Олафа Шольца об "агрессии" России и необходимости помогать Украине "столько, сколько необходимо" разозлили пользователей социальной сети | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T10:43+0300

2024-05-14T10:43+0300

2024-05-14T10:43+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Олафа Шольца об "агрессии" России и необходимости помогать Украине "столько, сколько необходимо" разозлили пользователей социальной сети Х."Сколько тебе еще нужно, чтобы уйти в отставку?" — обратился к канцлеру один из комментаторов.Другой пользователь отметил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО, чьи стремления сводятся исключительно к усилению собственной гегемонии. "Но, конечно, мы не хотим ничего об этом знать", — заметил он.Западные страны продолжают поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, наращивая поставки оружия и военной техники. Однако Москва заявляет, что военная помощь только затягивает конфликт и никак не приближает переговоры.

https://1prime.ru/20240508/sholts-848012124.html

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германия, олаф шольц, новости