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Шольц поддержал идею повышения МРОТ на фоне экономического спада
Шольц поддержал идею повышения МРОТ на фоне экономического спада - 14.05.2024, ПРАЙМ
Шольц поддержал идею повышения МРОТ на фоне экономического спада
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за повышение МРОТ до 15 евро в час вместо запланированного на начало 2025 года повышения до почти 13 евро на... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:29+0300
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БЕРЛИН, 14 мая – ПРАЙМ. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за повышение МРОТ до 15 евро в час вместо запланированного на начало 2025 года повышения до почти 13 евро на фоне роста цен. "Я однозначно выступаю за повышение МРОТ сначала до 14, а затем до 15 евро (в час – прим. ред.)", - сказал он в интервью журналу Spiegel. Тема повышения МРОТ последнее время снова появилась в информационной повестке на фоне сложностей в экономике, а также в преддверии выборов в бундестаг в 2025 году. За повышение почасового МРОТ до 15 евро выступает и 57% немцев, следует из соцопроса, проведённого в начале мая институтом Forsa для журнала Spiegel. В июне 2023 года Государственная комиссия ФРГ по МРОТ приняла решение о повышении МРОТ до 12,41 евро с 1 января 2024 года и до 12,82 евро в начале 2025 года, но не все члены комиссии одобрили это решение. За повышение МРОТ до 15 евро высказались в первую очередь представители "Зелёных" и СДПГ, входящих в правящую коалицию бундестага, а также представители профсоюза Verdi. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложнялась также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. Энергетический кризис привел к рекордному за несколько десятилетий росту цен в Европе. В настоящее время инфляция в Германии снизилась до 2,2%, но рост экономики все еще остается на низком уровне: в этом правительство ожидает увеличение ВВП лишь на 0,2%.
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германия, олаф шольц, мрот
ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, МРОТ
Шольц поддержал идею повышения МРОТ на фоне экономического спада
Шольц одобрил идею повышения МРОТ до 15 евро в час на фоне экономического спада
БЕРЛИН, 14 мая – ПРАЙМ. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за повышение МРОТ до 15 евро в час вместо запланированного на начало 2025 года повышения до почти 13 евро на фоне роста цен.
"Я однозначно выступаю за повышение МРОТ сначала до 14, а затем до 15 евро (в час – прим. ред.)", - сказал он в интервью журналу Spiegel.
Тема повышения МРОТ последнее время снова появилась в информационной повестке на фоне сложностей в экономике, а также в преддверии выборов в бундестаг в 2025 году.
За повышение почасового МРОТ до 15 евро выступает и 57% немцев, следует из соцопроса, проведённого в начале мая институтом Forsa для журнала Spiegel.
"Знать ничего не хотим". Шольца призвали к отставке после слов о России
В июне 2023 года Государственная комиссия ФРГ по МРОТ приняла решение о повышении МРОТ до 12,41 евро с 1 января 2024 года и до 12,82 евро в начале 2025 года, но не все члены комиссии одобрили это решение. За повышение МРОТ до 15 евро высказались в первую очередь представители "Зелёных" и СДПГ, входящих в правящую коалицию бундестага, а также представители профсоюза Verdi.
В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложнялась также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. Энергетический кризис привел к рекордному за несколько десятилетий росту цен в Европе. В настоящее время инфляция в Германии снизилась до 2,2%, но рост экономики все еще остается на низком уровне: в этом правительство ожидает увеличение ВВП лишь на 0,2%.