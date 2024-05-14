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В Кремле оценили новую должность Шойгу

В Кремле оценили новую должность Шойгу - 14.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили новую должность Шойгу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал должность секретаря Совета Безопасности, на которую назначен Сергей Шойгу. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T12:21+0300

2024-05-14T12:21+0300

2024-05-14T12:21+0300

дмитрий песков

кремль

сергей шойгу

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал должность секретаря Совета Безопасности, на которую назначен Сергей Шойгу."Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач. Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность", - отметил Песков на брифинге. Отдельно пресс-секретарь президента подчеркнул, что говорит о "понижении в должности" Шойгу неуместно.Сергей Шойгу с ноября 2012 года по май 2024 года занимал пост министра обороны. А до этого - посты губернатора Московской области и главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов перешел в Минобороны, чтобы вписать экономику силового блока в экономику страны и внедрить инновации. Президент Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, говорил ранее Песков. По специальности, полученной в МГУ, Белоусов — "экономист-кибернетик". Ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. С 2022-го также отвечал за развитие технологий и интеллектуальных систем управления, координировал развитие перспективных космических систем.

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дмитрий песков, кремль, сергей шойгу