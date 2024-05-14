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Суд поддержал ФАС, оштрафовавшую стекольное предприятие ФСК - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Суд поддержал ФАС, оштрафовавшую стекольное предприятие ФСК
Суд поддержал ФАС, оштрафовавшую стекольное предприятие ФСК - 14.05.2024, ПРАЙМ
Суд поддержал ФАС, оштрафовавшую стекольное предприятие ФСК
Арбитражный суд Москвы признал законным штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 164,1 миллиона рублей в отношении принадлежащего девелоперской группе... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T18:00+0300
2024-05-14T18:00+0300
экономика
суд
фас рф
штраф
фск
россия
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законным штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 164,1 миллиона рублей в отношении принадлежащего девелоперской группе ФСК стекольного предприятия "Ларта Гласс Раменское". Как сообщило антимонопольное ведомство, компания устанавливала монопольно высокую цену на листовое стекло. ФАС признала предприятие нарушителем антимонопольного законодательства. "Ларта Гласс Раменское" был назначен штраф в размере 164 108 080 рублей. Организация пыталась оспорить этот штраф в судебном порядке, однако Арбитражный суд Москвы поддержал постановление ФАС России", — говорится в сообщении. Ранее группа ФСК приобрела заводы в Рязани и Ростовской области американского производителя листового стекла Guardian Industries, в апреле 2022 года сообщившего о выходе из своих российских активов. Девелопер объявил, что они будут работать под брендом Larta Glass. В 2023 году застройщик также приобрел российские активы японской NSG Group, среди которых завод Pilkington Glass Russia в подмосковном Раменском (переименован в "Ларта Гласс Раменское") и восемь площадок в различных городах России по изготовлению стеклопакетов и специализированной стекольной продукции под брендом STiS. ФСК работает на рынке жилой недвижимости в шести регионах России. Владелец компании — Владимир Воронин.
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суд, фас рф, штраф, фск, россия
Экономика, суд, ФАС РФ, штраф, ФСК, РОССИЯ
18:00 14.05.2024
 
Суд поддержал ФАС, оштрафовавшую стекольное предприятие ФСК

Суд признал законным штраф ФАС к стекольному предприятию ФСК

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПромышленная обработка стеклотары и посуды
Промышленная обработка стеклотары и посуды - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законным штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 164,1 миллиона рублей в отношении принадлежащего девелоперской группе ФСК стекольного предприятия "Ларта Гласс Раменское".
Как сообщило антимонопольное ведомство, компания устанавливала монопольно высокую цену на листовое стекло. ФАС признала предприятие нарушителем антимонопольного законодательства.
"Ларта Гласс Раменское" был назначен штраф в размере 164 108 080 рублей. Организация пыталась оспорить этот штраф в судебном порядке, однако Арбитражный суд Москвы поддержал постановление ФАС России", — говорится в сообщении.
Ранее группа ФСК приобрела заводы в Рязани и Ростовской области американского производителя листового стекла Guardian Industries, в апреле 2022 года сообщившего о выходе из своих российских активов. Девелопер объявил, что они будут работать под брендом Larta Glass.
Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2023
ФСК купила российские активы бельгийской компании Sibelco
15 ноября 2023, 12:21
В 2023 году застройщик также приобрел российские активы японской NSG Group, среди которых завод Pilkington Glass Russia в подмосковном Раменском (переименован в "Ларта Гласс Раменское") и восемь площадок в различных городах России по изготовлению стеклопакетов и специализированной стекольной продукции под брендом STiS.
ФСК работает на рынке жилой недвижимости в шести регионах России. Владелец компании — Владимир Воронин.
 
ЭкономикасудФАС РФштрафФСКРОССИЯ
 
 
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