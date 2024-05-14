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ГД рассматривает вопрос о назначении Силуанова главой Минфина - 14.05.2024, ПРАЙМ
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ГД рассматривает вопрос о назначении Силуанова главой Минфина
ГД рассматривает вопрос о назначении Силуанова главой Минфина - 14.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассматривает вопрос о назначении Силуанова главой Минфина
Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Антона Силуанова министром финансов РФ, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:34+0300
2024-05-14T13:41+0300
антон силуанов
кабмин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Антона Силуанова министром финансов РФ, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Одиннадцатый вопрос нашей повестки - об утверждении Силуанова Антона Германовича министром финансов Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
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антон силуанов, госдума
Антон Силуанов, Кабмин, Госдума
13:34 14.05.2024 (обновлено: 13:41 14.05.2024)
 
ГД рассматривает вопрос о назначении Силуанова главой Минфина

Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Силуанова на должность министра финансов

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Антона Силуанова министром финансов РФ, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Одиннадцатый вопрос нашей повестки - об утверждении Силуанова Антона Германовича министром финансов Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
 
КабминАнтон СилуановГосдума
 
 
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