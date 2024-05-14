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ГД рассматривает вопрос о назначении Силуанова главой Минфина

ГД рассматривает вопрос о назначении Силуанова главой Минфина - 14.05.2024, ПРАЙМ

ГД рассматривает вопрос о назначении Силуанова главой Минфина

Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Антона Силуанова министром финансов РФ, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T13:34+0300

2024-05-14T13:34+0300

2024-05-14T13:41+0300

антон силуанов

кабмин

госдума

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Антона Силуанова министром финансов РФ, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Одиннадцатый вопрос нашей повестки - об утверждении Силуанова Антона Германовича министром финансов Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.

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антон силуанов, госдума