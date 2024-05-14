https://1prime.ru/20240514/spetsoperatsiya-na-ukraine-848147861.html

"Увидели такое впервые". В США оценили успех России на поле боя

"Увидели такое впервые". В США оценили успех России на поле боя - 14.05.2024, ПРАЙМ

"Увидели такое впервые". В США оценили успех России на поле боя

В Москве на выставке на Поклонной горе показали захваченное у ВСУ западное вооружение, однако некоторые секреты бронемашин публике раскрыли в первый раз,... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T13:49+0300

2024-05-14T13:49+0300

2024-05-14T14:39+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. В Москве на выставке на Поклонной горе показали захваченное у ВСУ западное вооружение, однако некоторые секреты бронемашин публике раскрыли в первый раз, сообщает обозреватель РИА Новости.Ранее командование ВСУ жаловалось, что американские бронемашины Abrams M1150, которые ранее имели статус самых бронеспособных танков, показали свою крайнюю уязвимость в борьбе с российскими войсками. Так, один из M1150 российские войска захватили под Авдеевкой. Издание The War Zone, в свою очередь, сообщило, что даже увидев американские инновационные бронемашины "в разрезе", россияне "вряд ли узнали для себя что-то новое, так как они используют те же технологии". Тем не менее, российские военные эксперты намерены тщательно изучить "начинку" Abrams.Обозреватель отмечает, что точное число поставленных Украине M1150 не известно, но их точно не много, потому что это не массовая продукция (всего выпустили 239 штук), из-за остро чувствуется каждая потеря.Издание The War Zone отмечает, что захват российской армией такой техники является несомненным успехом как на линии фронта, так и в информационном пространстве. Упоминается. что ранее та же участь постигла немецкий танк Leopard 2, американскую Bradley, шведскую БМП Pbv 501A и другие экземпляры оружия НАТО.

https://1prime.ru/20240506/spetsoperatsiya-na-ukraine-847936490.html

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украина, россия, всу, abrams