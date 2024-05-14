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"Все отвергли". В США заговорили о смене политики в отношении России
"Все отвергли". В США заговорили о смене политики в отношении России - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Все отвергли". В США заговорили о смене политики в отношении России
Американскому правительству следует сменить курс в отношении Москвы и перестать отказываться от переговоров, говорится в статье издания Responsible Statecraft. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:12+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Американскому правительству следует сменить курс в отношении Москвы и перестать отказываться от переговоров, говорится в статье издания Responsible Statecraft."США отвергли большинство заявлений Путина о его готовности к переговорам, которые он выразил в интервью Такеру Карлсону в феврале, сославшись на скептицизм по поводу того, что у него есть какие-либо искренние намерения закончить конфликт (на Украине. — Прим. ред.)", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора публикации, США должны разработать долгосрочную дипломатическую стратегию, основанную на сотрудничестве и конкуренции, чтобы обеспечить стабильность в мире.Оба государства, как самые крупные сверхдержавы, должны научиться сосуществовать и управлять своими разногласиями, чтобы избежать опасной военной конфронтации. По этой причине, важно установить отношения, которые сочетают элементы конкуренции и сотрудничества, заключили в издании.
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Политика, РОССИЯ, США, Новости
"Все отвергли". В США заговорили о смене политики в отношении России
RS: США должны изменить воинственное отношение к России и начать переговоры
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
Американскому правительству следует сменить курс в отношении Москвы и перестать отказываться от переговоров, говорится в статье издания Responsible Statecraft
.
"США отвергли большинство заявлений Путина о его готовности к переговорам, которые он выразил в интервью Такеру Карлсону в феврале, сославшись на скептицизм по поводу того, что у него есть какие-либо искренние намерения закончить конфликт (на Украине. — Прим. ред.)", — сказано в публикации.
По мнению автора публикации, США должны разработать долгосрочную дипломатическую стратегию, основанную на сотрудничестве и конкуренции, чтобы обеспечить стабильность в мире.
Оба государства, как самые крупные сверхдержавы, должны научиться сосуществовать и управлять своими разногласиями, чтобы избежать опасной военной конфронтации. По этой причине, важно установить отношения, которые сочетают элементы конкуренции и сотрудничества, заключили в издании.
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