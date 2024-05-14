https://1prime.ru/20240514/ssha-848142917.html

"Все отвергли". В США заговорили о смене политики в отношении России

"Все отвергли". В США заговорили о смене политики в отношении России - 14.05.2024, ПРАЙМ

"Все отвергли". В США заговорили о смене политики в отношении России

Американскому правительству следует сменить курс в отношении Москвы и перестать отказываться от переговоров, говорится в статье издания Responsible Statecraft. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T12:12+0300

2024-05-14T12:12+0300

2024-05-14T12:36+0300

политика

россия

сша

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Американскому правительству следует сменить курс в отношении Москвы и перестать отказываться от переговоров, говорится в статье издания Responsible Statecraft."США отвергли большинство заявлений Путина о его готовности к переговорам, которые он выразил в интервью Такеру Карлсону в феврале, сославшись на скептицизм по поводу того, что у него есть какие-либо искренние намерения закончить конфликт (на Украине. — Прим. ред.)", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора публикации, США должны разработать долгосрочную дипломатическую стратегию, основанную на сотрудничестве и конкуренции, чтобы обеспечить стабильность в мире.Оба государства, как самые крупные сверхдержавы, должны научиться сосуществовать и управлять своими разногласиями, чтобы избежать опасной военной конфронтации. По этой причине, важно установить отношения, которые сочетают элементы конкуренции и сотрудничества, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240511/vybory-848063356.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, новости