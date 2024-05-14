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США повысят пошлины на импорт из Китая на 18 миллиардов долларов

США повысят пошлины на импорт из Китая на 18 миллиардов долларов - 14.05.2024, ПРАЙМ

США повысят пошлины на импорт из Китая на 18 миллиардов долларов

США повысят пошлины на импорт из КНР на сумму 18 миллиардов долларов США для защиты американского бизнеса от "недобросовестной" торговой политики Китая, сообщил | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T12:39+0300

2024-05-14T12:39+0300

2024-05-14T12:39+0300

китай

сша

пошлины

торговые войны

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. США повысят пошлины на импорт из КНР на сумму 18 миллиардов долларов США для защиты американского бизнеса от "недобросовестной" торговой политики Китая, сообщил Белый дом. "В ответ на несправедливую торговую практику Китая и для противодействия возникающему в результате ущербу сегодня президент (США Джо - ред.) Байден поручает своему торговому представителю повысить тарифы ... на импорт из Китая на сумму 18 миллиардов долларов, чтобы защитить американских рабочих и бизнес", - говорится в заявлении. Белый дом также называет торговую политику Китая в отношении передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций "недобросовестной" и заявляет, что она угрожает американскому бизнесу и работникам. Так ставка тарифов на некоторые виды продукции из стали и алюминия вырастет с 0-7,5% до 25% в 2024 году, а ставка тарифа на полупроводники увеличится с 25% до 50% к 2025 году. В то же время тарифная ставка на электромобили увеличится с 25% до 100% в 2024 году.

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китай, сша, пошлины, торговые войны