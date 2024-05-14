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США повысят пошлины на импорт из Китая на 18 миллиардов долларов - 14.05.2024, ПРАЙМ
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США повысят пошлины на импорт из Китая на 18 миллиардов долларов
США повысят пошлины на импорт из Китая на 18 миллиардов долларов - 14.05.2024, ПРАЙМ
США повысят пошлины на импорт из Китая на 18 миллиардов долларов
США повысят пошлины на импорт из КНР на сумму 18 миллиардов долларов США для защиты американского бизнеса от "недобросовестной" торговой политики Китая, сообщил | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:39+0300
2024-05-14T12:39+0300
китай
сша
пошлины
торговые войны
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. США повысят пошлины на импорт из КНР на сумму 18 миллиардов долларов США для защиты американского бизнеса от "недобросовестной" торговой политики Китая, сообщил Белый дом. "В ответ на несправедливую торговую практику Китая и для противодействия возникающему в результате ущербу сегодня президент (США Джо - ред.) Байден поручает своему торговому представителю повысить тарифы ... на импорт из Китая на сумму 18 миллиардов долларов, чтобы защитить американских рабочих и бизнес", - говорится в заявлении. Белый дом также называет торговую политику Китая в отношении передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций "недобросовестной" и заявляет, что она угрожает американскому бизнесу и работникам. Так ставка тарифов на некоторые виды продукции из стали и алюминия вырастет с 0-7,5% до 25% в 2024 году, а ставка тарифа на полупроводники увеличится с 25% до 50% к 2025 году. В то же время тарифная ставка на электромобили увеличится с 25% до 100% в 2024 году.
https://1prime.ru/20240514/putin-848136076.html
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китай, сша, пошлины, торговые войны
КИТАЙ, США, пошлины, торговые войны
12:39 14.05.2024
 
США повысят пошлины на импорт из Китая на 18 миллиардов долларов

Белый дом: США повысят пошлины на импорт из КНР на сумму $18 млрд для защиты бизнеса

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. США повысят пошлины на импорт из КНР на сумму 18 миллиардов долларов США для защиты американского бизнеса от "недобросовестной" торговой политики Китая, сообщил Белый дом.
"В ответ на несправедливую торговую практику Китая и для противодействия возникающему в результате ущербу сегодня президент (США Джо - ред.) Байден поручает своему торговому представителю повысить тарифы ... на импорт из Китая на сумму 18 миллиардов долларов, чтобы защитить американских рабочих и бизнес", - говорится в заявлении.
Белый дом также называет торговую политику Китая в отношении передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций "недобросовестной" и заявляет, что она угрожает американскому бизнесу и работникам.
Так ставка тарифов на некоторые виды продукции из стали и алюминия вырастет с 0-7,5% до 25% в 2024 году, а ставка тарифа на полупроводники увеличится с 25% до 50% к 2025 году. В то же время тарифная ставка на электромобили увеличится с 25% до 100% в 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
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10:31
 
КИТАЙСШАпошлиныторговые войны
 
 
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