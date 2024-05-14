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"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине

"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине - 14.05.2024, ПРАЙМ

"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине

Президент России Владимир Путин примет умное решение, если назначит Андрея Белоусова на пост министра обороны страны, поделился своим мнением полковник ВС США в | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:53+0300

2024-05-14T15:53+0300

2024-05-14T15:53+0300

россия

андрей белоусов

совет федерации

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет умное решение, если назначит Андрея Белоусова на пост министра обороны страны, поделился своим мнением полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я действительно обеспокоен тем, что делает Путин. Поставить экономиста во главе своих войск, я думаю, это умный ход. Я бы хотел, чтобы мы из этого извлекли урок", — подчеркнул он.Кроме того, экс-полковник отметил, что в США главами Пентагона два раза были военные генералы, поэтому они имели больше власти внутри американского госаппарата. Также Уилкерсон пожаловался на критическое положение Вооруженных сил Украины на линии фронта на фоне нехватки живой силы и боеприпасов.Ранее российский лидер предложил на пост министра обороны России кандидатуру бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, о чем 12 мая сообщили в Совете Федерации. В свою очередь, бывший глава Минобороны Сергей Шойгу теперь занимает пост секретаря Совета безопасности.

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россия, андрей белоусов, совет федерации