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"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине - 14.05.2024, ПРАЙМ
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"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине
"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине
Президент России Владимир Путин примет умное решение, если назначит Андрея Белоусова на пост министра обороны страны, поделился своим мнением полковник ВС США в | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:53+0300
2024-05-14T15:53+0300
россия
андрей белоусов
совет федерации
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет умное решение, если назначит Андрея Белоусова на пост министра обороны страны, поделился своим мнением полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я действительно обеспокоен тем, что делает Путин. Поставить экономиста во главе своих войск, я думаю, это умный ход. Я бы хотел, чтобы мы из этого извлекли урок", — подчеркнул он.Кроме того, экс-полковник отметил, что в США главами Пентагона два раза были военные генералы, поэтому они имели больше власти внутри американского госаппарата. Также Уилкерсон пожаловался на критическое положение Вооруженных сил Украины на линии фронта на фоне нехватки живой силы и боеприпасов.Ранее российский лидер предложил на пост министра обороны России кандидатуру бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, о чем 12 мая сообщили в Совете Федерации. В свою очередь, бывший глава Минобороны Сергей Шойгу теперь занимает пост секретаря Совета безопасности.
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россия, андрей белоусов, совет федерации
РОССИЯ, Андрей Белоусов, Совет Федерации
15:53 14.05.2024
 
"Это беспокоит". В США испугались хода Путина по Украине

Полковник Уилкерсон: назначение Белоусова главой Минобороны будет умным решением

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет умное решение, если назначит Андрея Белоусова на пост министра обороны страны, поделился своим мнением полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Я действительно обеспокоен тем, что делает Путин. Поставить экономиста во главе своих войск, я думаю, это умный ход. Я бы хотел, чтобы мы из этого извлекли урок", — подчеркнул он.
Кроме того, экс-полковник отметил, что в США главами Пентагона два раза были военные генералы, поэтому они имели больше власти внутри американского госаппарата.
Также Уилкерсон пожаловался на критическое положение Вооруженных сил Украины на линии фронта на фоне нехватки живой силы и боеприпасов.
Ранее российский лидер предложил на пост министра обороны России кандидатуру бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, о чем 12 мая сообщили в Совете Федерации. В свою очередь, бывший глава Минобороны Сергей Шойгу теперь занимает пост секретаря Совета безопасности.
 
РОССИЯАндрей БелоусовСовет Федерации
 
 
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