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Госдума утвердила Старовойта министром транспорта

Госдума утвердила Старовойта министром транспорта - 14.05.2024, ПРАЙМ

Госдума утвердила Старовойта министром транспорта

Государственная Дума приняла решение утвердить Романа Старовойта на должность главы Минтранса России. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T16:58+0300

2024-05-14T16:58+0300

2024-05-14T16:58+0300

кабмин

роман старовойт

госдума

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла решение утвердить Романа Старовойта на должность главы Минтранса России.Роман Старовойт с 2019 года был губернатором Курской области. Ранее должность министра транспорта занимал Виталий Савельев. 13 мая Госдума утвердила его на пост вице-премьера.Отмечается, что за назначение Старовойта депутаты выступили единогласно.

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роман старовойт, госдума