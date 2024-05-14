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Госдума утвердила Старовойта министром транспорта - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Госдума утвердила Старовойта министром транспорта
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта - 14.05.2024, ПРАЙМ
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта
Государственная Дума приняла решение утвердить Романа Старовойта на должность главы Минтранса России. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:58+0300
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кабмин
роман старовойт
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла решение утвердить Романа Старовойта на должность главы Минтранса России.Роман Старовойт с 2019 года был губернатором Курской области. Ранее должность министра транспорта занимал Виталий Савельев. 13 мая Госдума утвердила его на пост вице-премьера.Отмечается, что за назначение Старовойта депутаты выступили единогласно.
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роман старовойт, госдума
Кабмин, Роман Старовойт, Госдума
16:58 14.05.2024
 
Госдума утвердила Старовойта министром транспорта

Госдума утвердила Старовойта на пост министра транспорта России

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла решение утвердить Романа Старовойта на должность главы Минтранса России.
Роман Старовойт с 2019 года был губернатором Курской области. Ранее должность министра транспорта занимал Виталий Савельев. 13 мая Госдума утвердила его на пост вице-премьера.
Отмечается, что за назначение Старовойта депутаты выступили единогласно.
 
КабминРоман СтаровойтГосдума
 
 
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