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"Сбер" в приоритетном порядке выплатит страховки пострадавшим в Белгороде

"Сбер" в приоритетном порядке выплатит страховки пострадавшим в Белгороде - 14.05.2024, ПРАЙМ

"Сбер" в приоритетном порядке выплатит страховки пострадавшим в Белгороде

"Сбербанк Страхование" и "Сбербанк Страхование жизни" в приоритетном порядке урегулируют убытки после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, говорится в... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T21:10+0300

2024-05-14T21:10+0300

2024-05-14T21:10+0300

происшествия

россия

белгород

страховка

сберстрахование жизни

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. "Сбербанк Страхование" и "Сбербанк Страхование жизни" в приоритетном порядке урегулируют убытки после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, говорится в пресс-релизе страховщиков. "СберСтрахование" и "СберСтрахование жизни" в приоритетном порядке урегулируют убытки клиентов, чьё имущество и здоровье пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде", — указывается в пресс-релизе. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. "В этом доме в "СберСтраховании" застраховано 25 квартир, есть клиенты, чьи жизнь и здоровье застрахованы в "СберСтраховании жизни". Выплаты будут производиться на основании минимального количества документов. Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны)", — указывается там же. Заявить о страховом случае можно в "СберБанк Онлайн" в разделе "Страхование" или в мобильном приложении "СберСтрахование". Клиенты "Сбербанк Страхования жизни" также могут сообщить о страховом случае и на сайте компании в разделе "Заявить о страховом случае". Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считанные минуты, добавляется там же.

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россия, белгород, страховка, сберстрахование жизни