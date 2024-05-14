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Работник пескобазы пойдет под суд за давление на журналиста

Работник пескобазы пойдет под суд за давление на журналиста - 14.05.2024, ПРАЙМ

Работник пескобазы пойдет под суд за давление на журналиста

Работник пескобазы в Новосибирске пойдет под суд по обвинению в давлении на журналиста. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T07:49+0300

2024-05-14T07:49+0300

2024-05-14T07:52+0300

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Работник пескобазы в Новосибирске пойдет под суд по обвинению в давлении на журналиста. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. В сообщении указывается, что прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя региона, который обвиняется по части 3 статьи 144 УК РФ. Это - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совмещенное с повреждением имущества и угрозой насилия. По данным ведомства, 2 апреля оператор государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) по заданию редакции снимал репортаж на территории пескобазы, расположенной на улице Чернышевский спуск в Железнодорожном районе. В прокуратуре рассказали, что когда оператор ГТРК в соответствии с редакционным заданием снимал репортаж на территории пескобазы ООО "Сибирский причал", обвиняемый работник предприятия, угрожая применением насилия, потребовал прекратить съемку и удалить уже отснятый материал. Получив же отказ, он повредил видеокамеру стоимостью свыше 80 тыс. рублей.Обвиняемый – водитель грузовика – неоднократно угрожал журналистам, после чего повредил видеокамеру. Свою вину сотрудник пескобазы не признал, однако суд заключил его под стражу, объяснили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.Уголовное дело будет рассмотрено в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

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