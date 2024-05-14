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Следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны

Следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны - 14.05.2024, ПРАЙМ

Следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны

Следствие просило 235-й гарнизонный военный суд арестовать полного тезку начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Об... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T09:09+0300

2024-05-14T09:09+0300

2024-05-14T09:33+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Следствие просило 235-й гарнизонный военный суд арестовать полного тезку начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде.По словам собеседника агентства, в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича. Соответствующее слушание должно было состояться вечером 13 мая, результаты пока не сообщались.Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали о проведении следственных действий в отношении Кузнецова.

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