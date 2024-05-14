https://1prime.ru/20240514/sud-848133157.html
Следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны
Следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны - 14.05.2024, ПРАЙМ
Следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны
Следствие просило 235-й гарнизонный военный суд арестовать полного тезку начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Об... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:09+0300
2024-05-14T09:09+0300
2024-05-14T09:33+0300
россия
суд
новости
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Следствие просило 235-й гарнизонный военный суд арестовать полного тезку начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде.По словам собеседника агентства, в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича. Соответствующее слушание должно было состояться вечером 13 мая, результаты пока не сообщались.Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали о проведении следственных действий в отношении Кузнецова.
https://1prime.ru/20240512/prodazha-848073823.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8eba7f47d78a2daa70fabbcff4dd5955.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд, новости, минобороны рф
РОССИЯ, суд, Новости, Минобороны РФ
Следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны
Следствие просит суд арестовать полного тезку начальника кадрового главка МО
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Следствие просило 235-й гарнизонный военный суд арестовать полного тезку начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде.
По словам собеседника агентства, в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича. Соответствующее слушание должно было состояться вечером 13 мая, результаты пока не сообщались.
Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали о проведении следственных действий в отношении Кузнецова.
Бывшее авто замминистра Иванова выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей