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Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова - 14.05.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

Арестован начальник управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T10:51+0300

2024-05-14T10:51+0300

2024-05-14T11:01+0300

россия

следственный комитет

суд

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Арестован начальник управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявила она. Отмечается, что Кузнецов подозревается в коррупционных махинациях в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2023 годах он получил взятку от представителей коммерческих структур.Кроме того, как сообщила Петренко, в ходе обыска правоохранительные органы изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240514/sud-848133157.html

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россия, следственный комитет, суд