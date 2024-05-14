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Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова
Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова - 14.05.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова
Арестован начальник управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T10:51+0300
2024-05-14T11:01+0300
россия
следственный комитет
суд
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Арестован начальник управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявила она. Отмечается, что Кузнецов подозревается в коррупционных махинациях в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2023 годах он получил взятку от представителей коммерческих структур.Кроме того, как сообщила Петренко, в ходе обыска правоохранительные органы изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей.
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россия, следственный комитет, суд
РОССИЯ, Следственный комитет, суд
10:51 14.05.2024 (обновлено: 11:01 14.05.2024)
 
Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

Против начальника управления кадров Минобороны Кузнецова завели дело

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Арестован начальник управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявила она.
Отмечается, что Кузнецов подозревается в коррупционных махинациях в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2023 годах он получил взятку от представителей коммерческих структур.
Кроме того, как сообщила Петренко, в ходе обыска правоохранительные органы изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей.
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РОССИЯСледственный комитетсуд
 
 
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