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Генералу Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки

Генералу Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки - 14.05.2024, ПРАЙМ

Генералу Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки

Начальнику Главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом агентству... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T13:08+0300

2024-05-14T13:08+0300

2024-05-14T13:08+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Начальнику Главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом агентству РИА Новости заявили в 235-м гарнизонном военном суде."Кузнецову Юрию Васильевичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ",— говорится в сообщении.Следственный комитет РФ ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, в 2021-2023 годах, Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.Юрий Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года.

https://1prime.ru/20240514/sud-848136672.html

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