https://1prime.ru/20240514/sud-848164651.html
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО топ-менеджера "Росатома" Сахарова
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО топ-менеджера "Росатома" Сахарова - 14.05.2024, ПРАЙМ
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО топ-менеджера "Росатома" Сахарова
Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T18:21+0300
2024-05-14T18:21+0300
2024-05-14T18:21+0300
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд оставил постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения, жалобы адвокатов без удовлетворения", — сказали в пресс-службе. Мужчине предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Ранее Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по делу о получении взятки в особо крупном размере, Сахарову грозит до 15 лет лишения свободы.Геннадий Сахаров — директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом".
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Мошенничество, РОССИЯ, Росатом, суд, взятка
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО топ-менеджера "Росатома" Сахарова
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО топ-менеджера "Росатома" Сахарова
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения, жалобы адвокатов без удовлетворения", — сказали в пресс-службе.
Мужчине предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по делу о получении взятки в особо крупном размере, Сахарову грозит до 15 лет лишения свободы.
Геннадий Сахаров — директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом".
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