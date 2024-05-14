https://1prime.ru/20240514/sud-848164651.html

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО топ-менеджера "Росатома" Сахарова

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО топ-менеджера "Росатома" Сахарова - 14.05.2024, ПРАЙМ

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО топ-менеджера "Росатома" Сахарова

Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T18:21+0300

2024-05-14T18:21+0300

2024-05-14T18:21+0300

мошенничество

россия

росатом

суд

взятка

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд оставил постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения, жалобы адвокатов без удовлетворения", — сказали в пресс-службе. Мужчине предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Ранее Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по делу о получении взятки в особо крупном размере, Сахарову грозит до 15 лет лишения свободы.Геннадий Сахаров — директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом".

https://1prime.ru/20240425/arest-847711232.html

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россия, росатом, суд, взятка