https://1prime.ru/20240514/sud-848166046.html

Суд арестовал фигуранта по делу о взятке экс-начальнику управления Генштаба

Суд арестовал фигуранта по делу о взятке экс-начальнику управления Генштаба - 14.05.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал фигуранта по делу о взятке экс-начальнику управления Генштаба

Басманный суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрию Кузнецову Лёву Мартиросяна, сообщается в... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T19:59+0300

2024-05-14T19:59+0300

2024-05-14T19:59+0300

мошенничество

россия

генштаб

взятка

суд

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Басманный суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрию Кузнецову Лёву Мартиросяна, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации отправлен в СИЗО. Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Мартиросяна Левы Альбертовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года", — говорится в сообщении.Отмечается, что начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был лично знаком с Левой Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично.Следственный комитет РФ ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, в 2021-2023 годах, Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.Юрий Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года.

https://1prime.ru/20240514/sud-848146261.html

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россия, генштаб, взятка, суд