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"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра

"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра - 14.05.2024, ПРАЙМ

"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра

Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили украинские опорные пункты на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе. Об этом... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T05:37+0300

2024-05-14T05:37+0300

2024-05-14T05:43+0300

спецоперация на украине

россия

тос-1а "солнцепек"

всу

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили украинские опорные пункты на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России. В сообщении оборонного ведомства указывается: "Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру".При этом в Минобороны РФ уточнили, что работа "Солнцепеков" предоставила штурмовым группам ивановских десантников возможность с минимальными потерями занять украинские опорные пункты и зачистить их.

https://1prime.ru/20240513/kharkov-848102446.html

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россия, тос-1а "солнцепек", всу