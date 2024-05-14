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"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили украинские опорные пункты на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе. Об этом... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T05:37+0300
2024-05-14T05:37+0300
2024-05-14T05:43+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили украинские опорные пункты на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России. В сообщении оборонного ведомства указывается: "Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру".При этом в Минобороны РФ уточнили, что работа "Солнцепеков" предоставила штурмовым группам ивановских десантников возможность с минимальными потерями занять украинские опорные пункты и зачистить их.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ТОС-1А "Солнцепек", ВСУ
"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
МО РФ: десантники "Солнцепеком" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили украинские опорные пункты на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России.
В сообщении оборонного ведомства указывается: "Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру".
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При этом в Минобороны РФ уточнили, что работа "Солнцепеков" предоставила штурмовым группам ивановских десантников возможность с минимальными потерями занять украинские опорные пункты и зачистить их.