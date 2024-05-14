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"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра - 14.05.2024, ПРАЙМ
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"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили украинские опорные пункты на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе. Об этом... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T05:37+0300
2024-05-14T05:43+0300
спецоперация на украине
россия
тос-1а "солнцепек"
всу
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили украинские опорные пункты на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России. В сообщении оборонного ведомства указывается: "Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру".При этом в Минобороны РФ уточнили, что работа "Солнцепеков" предоставила штурмовым группам ивановских десантников возможность с минимальными потерями занять украинские опорные пункты и зачистить их.
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россия, тос-1а "солнцепек", всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ТОС-1А "Солнцепек", ВСУ
05:37 14.05.2024 (обновлено: 05:43 14.05.2024)
 
"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра

МО РФ: десантники "Солнцепеком" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили украинские опорные пункты на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России.
В сообщении оборонного ведомства указывается: "Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру".
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При этом в Минобороны РФ уточнили, что работа "Солнцепеков" предоставила штурмовым группам ивановских десантников возможность с минимальными потерями занять украинские опорные пункты и зачистить их.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯТОС-1А "Солнцепек"ВСУ
 
 
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