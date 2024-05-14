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"На грани". Глава ГУР Буданов* ответил на вопросы New York Times
"На грани". Глава ГУР Буданов* ответил на вопросы New York Times - 14.05.2024, ПРАЙМ
"На грани". Глава ГУР Буданов* ответил на вопросы New York Times
Каждый час ситуация на фронте приближается к критической, заявил в беседе с The New York Times глава ГУР Украины Кирилл Буданов* по видеосвязи из бункера в... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:04+0300
2024-05-14T12:04+0300
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Каждый час ситуация на фронте приближается к критической, заявил в беседе с The New York Times глава ГУР Украины Кирилл Буданов* по видеосвязи из бункера в Харькове.Как отмечает издание, мрачная картина, которую обрисовал в интервью глава ГУР, перекликается с мнениями, которыми в последние дни с западными журналистами делились другие украинские офицеры. Их усредненная оценка нынешней ситуации на фронте, в интерпретации New York Times, выглядит так: "военные перспективы Киева тускнеют".При этом издание акцентирует внимание на том обстоятельстве, что ВСУ не только существенно уступают российским войскам в численности, но, ко всему прочему, еще и испытывают острый дефицит оружия и особенно - артиллерийских боеприпасов.Как заявил изданию Буданов*, Вооруженные силы Украины, которые испытывают, опять же, нехватку личного состава, могут оказаться в критической ситуации на северо-востоке Украины, в то время как они пытаются отразить натиск ВС России, ведь российское наступление развивается уже несколько дней."Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической", - посетовал глава украинской разведки. Комментируя это высказывание, авторы New York Times подчеркивают, что американская военная помощь в размере 60,8 миллиарда долларов, которую конгрессмены одобрили около месяца назад после полугода мучительных согласований, только-только начала поступать на Украину.* Внесен в список террористов и экстремистов
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гур мо украины, всу, вс россии
Спецоперация на Украине, ГУР МО Украины, ВСУ, ВС России
"На грани". Глава ГУР Буданов* ответил на вопросы New York Times
NYT: украинские военнослужащие рисуют мрачную для Киева картину
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ.
Каждый час ситуация на фронте приближается к критической, заявил в беседе с The New York Times
глава ГУР Украины Кирилл Буданов* по видеосвязи из бункера в Харькове.
Как отмечает издание, мрачная картина, которую обрисовал в интервью глава ГУР, перекликается с мнениями, которыми в последние дни с западными журналистами делились другие украинские офицеры. Их усредненная оценка нынешней ситуации на фронте, в интерпретации New York Times, выглядит так: "военные перспективы Киева тускнеют".
При этом издание акцентирует внимание на том обстоятельстве, что ВСУ не только существенно уступают российским войскам в численности, но, ко всему прочему, еще и испытывают острый дефицит оружия и особенно - артиллерийских боеприпасов.
Как заявил изданию Буданов*, Вооруженные силы Украины, которые испытывают, опять же, нехватку личного состава, могут оказаться в критической ситуации на северо-востоке Украины, в то время как они пытаются отразить натиск ВС России, ведь российское наступление развивается уже несколько дней.
"Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической", - посетовал глава украинской разведки.
Комментируя это высказывание, авторы New York Times подчеркивают, что американская военная помощь в размере 60,8 миллиарда долларов, которую конгрессмены одобрили около месяца назад после полугода мучительных согласований, только-только начала поступать на Украину.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте