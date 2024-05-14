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Слуцкий рассказал, что нужно сделать для завершения СВО

Слуцкий рассказал, что нужно сделать для завершения СВО - 14.05.2024, ПРАЙМ

Слуцкий рассказал, что нужно сделать для завершения СВО

Для того, чтобы завершить специальную военную операцию в этом году и одержать победу, нужно консолидироваться, рассказал лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T16:25+0300

2024-05-14T16:25+0300

2024-05-14T16:25+0300

россия

леонид слуцкий

сво

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Для того, чтобы завершить специальную военную операцию в этом году и одержать победу, нужно консолидироваться, рассказал лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. "Сегодня период специальной военной операции, когда от нас требуется максимальная консолидация, плечом к плечу… то, что касается специальной военной операции и ее завершения в интересах людей, в интересах населения страны и борьбы с нацизмом в нынешнем году, для этого нужно особым образом консолидироваться, и тогда великая победа наступит действительно в самое ближайшее время", - сказал он в ходе пленарного заседания.В 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В центре внимания была специальная военная операция. Президент назвал нынешнее время рубежным. Российские власти, подчеркнул он, были вынуждены начать спецоперацию, чтобы защитить свой дом. В то время как цель коллективного Запада — неограниченная власть. Президент также подробно перечислил новые меры поддержки участников СВО и отметил успешную работу оборонных заводов и конструкторских бюро. Путин также подчеркнул, что несмотря на санкции, российский бизнес укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство..

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россия, леонид слуцкий, сво