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Слуцкий рассказал, что нужно сделать для завершения СВО - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Слуцкий рассказал, что нужно сделать для завершения СВО
Слуцкий рассказал, что нужно сделать для завершения СВО - 14.05.2024, ПРАЙМ
Слуцкий рассказал, что нужно сделать для завершения СВО
Для того, чтобы завершить специальную военную операцию в этом году и одержать победу, нужно консолидироваться, рассказал лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:25+0300
2024-05-14T16:25+0300
россия
леонид слуцкий
сво
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Для того, чтобы завершить специальную военную операцию в этом году и одержать победу, нужно консолидироваться, рассказал лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. "Сегодня период специальной военной операции, когда от нас требуется максимальная консолидация, плечом к плечу… то, что касается специальной военной операции и ее завершения в интересах людей, в интересах населения страны и борьбы с нацизмом в нынешнем году, для этого нужно особым образом консолидироваться, и тогда великая победа наступит действительно в самое ближайшее время", - сказал он в ходе пленарного заседания.В 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В центре внимания была специальная военная операция. Президент назвал нынешнее время рубежным. Российские власти, подчеркнул он, были вынуждены начать спецоперацию, чтобы защитить свой дом. В то время как цель коллективного Запада — неограниченная власть. Президент также подробно перечислил новые меры поддержки участников СВО и отметил успешную работу оборонных заводов и конструкторских бюро. Путин также подчеркнул, что несмотря на санкции, российский бизнес укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство..
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россия, леонид слуцкий, сво
РОССИЯ, Леонид Слуцкий, СВО
16:25 14.05.2024
 
Слуцкий рассказал, что нужно сделать для завершения СВО

Слуцкий: для завершения СВО в этом году надо консолидироваться

© Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ Л. Слуцкий
Кандидат в президенты РФ Л. Слуцкий
© Пресс-служба ЛДПР
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Для того, чтобы завершить специальную военную операцию в этом году и одержать победу, нужно консолидироваться, рассказал лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Сегодня период специальной военной операции, когда от нас требуется максимальная консолидация, плечом к плечу… то, что касается специальной военной операции и ее завершения в интересах людей, в интересах населения страны и борьбы с нацизмом в нынешнем году, для этого нужно особым образом консолидироваться, и тогда великая победа наступит действительно в самое ближайшее время", - сказал он в ходе пленарного заседания.
В 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В центре внимания была специальная военная операция. Президент назвал нынешнее время рубежным. Российские власти, подчеркнул он, были вынуждены начать спецоперацию, чтобы защитить свой дом. В то время как цель коллективного Запада — неограниченная власть. Президент также подробно перечислил новые меры поддержки участников СВО и отметил успешную работу оборонных заводов и конструкторских бюро. Путин также подчеркнул, что несмотря на санкции, российский бизнес укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство..
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