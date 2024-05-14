https://1prime.ru/20240514/tovarooborot-848132091.html

В МИД оценили объем торговли России с Центральной Азией в 2023 году

В МИД оценили объем торговли России с Центральной Азией в 2023 году - 14.05.2024, ПРАЙМ

В МИД оценили объем торговли России с Центральной Азией в 2023 году

В 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил 44 миллиарда долларов, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T08:36+0300

2024-05-14T08:36+0300

2024-05-14T08:36+0300

россия

центральная азия

товарооборот

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

УФА, 14 мая — ПРАЙМ. В 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил 44 миллиарда долларов, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Россия является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером, что подтверждается последовательным ростом товарооборота. Его общий объем в минувшем году превысил 44 миллиарда долларов", - сказал Галузин на конференции клуба "Валдай". Он подчеркнул, что 33% внешней торговли Центральной Азии приходится на Россию, что в значительной мере обеспечивается за счет перехода на расчеты в национальных валютах. "Сейчас объем таких расчетов с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%. С Узбекистаном - 55%, с Туркменистаном - 24%", - подчеркнул дипломат.Кроме того, замминистра подчеркнул, что лидеры азиатских стран наверняка осознают риски, которые несет чрезмерное сближение с Западом и присоединение к антироссийским санкциям. По его словам, стратегия западных стран нацелена на ухудшение отношений России со странами Центральной Азии, ведь они думают, что азиатские государства не будут сопротивляться давлению."Мы же убеждены в том, что в центральноазиатских столицах осознают все риски и потенциальный ущерб от чрезмерного сближения с Западом, следования его посулам, присоединения к антироссийским рестрикциям", - резюмировал Галузин.

центральная азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, центральная азия, товарооборот