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Минтруд назвал сроки пилотирования новых систем оплаты труда бюджетников

Минтруд назвал сроки пилотирования новых систем оплаты труда бюджетников - 14.05.2024, ПРАЙМ

Минтруд назвал сроки пилотирования новых систем оплаты труда бюджетников

Пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы - в здравоохранении и образовании - начнется со следующего года в России,... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T11:59+0300

2024-05-14T11:59+0300

2024-05-14T11:59+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы - в здравоохранении и образовании - начнется со следующего года в России, сообщил кандидат на пост главы Минтруда и социальной защиты РФ Антон Котяков "Особо хотел бы остановиться на пилотных двух отраслях, по которым мы сегодня ведем подготовку в части формирования отраслевых систем оплаты труда. Это здравоохранение и педагоги. Начиная с 2025 года мы предполагаем пилотирование в этих двух отраслях на отдельных субъектах, где наблюдается наиболее сильная дифференциация в оплатах труда", - сказал Котяков во время пленарного заседания Госдумы Он отметил, что сейчас идет отбор субъектов для пилотирования. В течение 2026 года планируется сформировать всю нормативно-правовую базу для внедрения отраслевых систем оплаты труда. А с 2027 года отраслевые системы оплаты труда охватят все объекты в обозначенных категориях. "Я напомню, что сегодня у нас в бюджетном секторе работает более 11 миллионов человек, из которых более пяти миллионов относятся к указанным категориям", - добавил Котяков. Во вторник ГД рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Котякова на пост министра труда и соцзащиты.

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россия, оплата труда, новости