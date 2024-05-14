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Минтруд назвал сроки пилотирования новых систем оплаты труда бюджетников - 14.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240514/trud-848142333.html
Минтруд назвал сроки пилотирования новых систем оплаты труда бюджетников
Минтруд назвал сроки пилотирования новых систем оплаты труда бюджетников - 14.05.2024, ПРАЙМ
Минтруд назвал сроки пилотирования новых систем оплаты труда бюджетников
Пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы - в здравоохранении и образовании - начнется со следующего года в России,... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:59+0300
2024-05-14T11:59+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы - в здравоохранении и образовании - начнется со следующего года в России, сообщил кандидат на пост главы Минтруда и социальной защиты РФ Антон Котяков "Особо хотел бы остановиться на пилотных двух отраслях, по которым мы сегодня ведем подготовку в части формирования отраслевых систем оплаты труда. Это здравоохранение и педагоги. Начиная с 2025 года мы предполагаем пилотирование в этих двух отраслях на отдельных субъектах, где наблюдается наиболее сильная дифференциация в оплатах труда", - сказал Котяков во время пленарного заседания Госдумы Он отметил, что сейчас идет отбор субъектов для пилотирования. В течение 2026 года планируется сформировать всю нормативно-правовую базу для внедрения отраслевых систем оплаты труда. А с 2027 года отраслевые системы оплаты труда охватят все объекты в обозначенных категориях. "Я напомню, что сегодня у нас в бюджетном секторе работает более 11 миллионов человек, из которых более пяти миллионов относятся к указанным категориям", - добавил Котяков. Во вторник ГД рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Котякова на пост министра труда и соцзащиты.
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россия, оплата труда, новости
Экономика, РОССИЯ, оплата труда, Новости
11:59 14.05.2024
 
Минтруд назвал сроки пилотирования новых систем оплаты труда бюджетников

Котяков: пилотирование новых систем оплаты труда бюджетников начнется с 2025 года

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы - в здравоохранении и образовании - начнется со следующего года в России, сообщил кандидат на пост главы Минтруда и социальной защиты РФ Антон Котяков
"Особо хотел бы остановиться на пилотных двух отраслях, по которым мы сегодня ведем подготовку в части формирования отраслевых систем оплаты труда. Это здравоохранение и педагоги. Начиная с 2025 года мы предполагаем пилотирование в этих двух отраслях на отдельных субъектах, где наблюдается наиболее сильная дифференциация в оплатах труда", - сказал Котяков во время пленарного заседания Госдумы
Он отметил, что сейчас идет отбор субъектов для пилотирования. В течение 2026 года планируется сформировать всю нормативно-правовую базу для внедрения отраслевых систем оплаты труда. А с 2027 года отраслевые системы оплаты труда охватят все объекты в обозначенных категориях.
"Я напомню, что сегодня у нас в бюджетном секторе работает более 11 миллионов человек, из которых более пяти миллионов относятся к указанным категориям", - добавил Котяков.
Во вторник ГД рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Котякова на пост министра труда и соцзащиты.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Мишустин рассказал о новой модели оплаты труда бюджетников
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ЭкономикаРОССИЯоплата трудаНовости
 
 
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