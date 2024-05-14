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ЦБ рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений - 14.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
ЦБ рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений - 14.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:39+0300
2024-05-14T17:00+0300
банк россии
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банк россии
наводнение
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, а также бюро кредитных историй реструктурировать долги пострадавшему от паводка малому и среднему бизнесу, следует из информационного письма регулятора."В случае обращения заемщика – субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – заемщик) к кредитору с заявлением об изменении условий кредитного договора (договора займа) рекомендуем рассматривать и удовлетворять такое заявление в рамках собственной программы реструктуризации на условиях приостановления исполнения обязательств на согласованный кредитором с заемщиком срок либо по согласованию с заемщиком на иных условиях, предусмотренных такой программой реструктуризации", - говорится в информационном письме регулятора.Информационное письмо регулятора касается также оказания дополнительной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в субъектах РФ, в которых в 2024 году введен режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением паводка.Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 миллиона рублей — по автокредитам, 150 тысяч рублей — по кредитным картам или 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам. "Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество", —указал ЦБ.При этом ЦБ РФ рекомендует также не начислять им неустойку (штрафы, пени).
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россия, банк россии, наводнение
Банк России, РОССИЯ, Банк России, наводнение
16:39 14.05.2024 (обновлено: 17:00 14.05.2024)
 
ЦБ рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений

ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от наводнений

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, а также бюро кредитных историй реструктурировать долги пострадавшему от паводка малому и среднему бизнесу, следует из информационного письма регулятора.
"В случае обращения заемщика – субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – заемщик) к кредитору с заявлением об изменении условий кредитного договора (договора займа) рекомендуем рассматривать и удовлетворять такое заявление в рамках собственной программы реструктуризации на условиях приостановления исполнения обязательств на согласованный кредитором с заемщиком срок либо по согласованию с заемщиком на иных условиях, предусмотренных такой программой реструктуризации", - говорится в информационном письме регулятора.
Информационное письмо регулятора касается также оказания дополнительной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в субъектах РФ, в которых в 2024 году введен режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением паводка.
Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 миллиона рублей — по автокредитам, 150 тысяч рублей — по кредитным картам или 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам.
"Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество", —указал ЦБ.
При этом ЦБ РФ рекомендует также не начислять им неустойку (штрафы, пени).
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