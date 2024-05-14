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ГД утвердила Цивилева министром энергетики России - 14.05.2024, ПРАЙМ
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ГД утвердила Цивилева министром энергетики России
ГД утвердила Цивилева министром энергетики России - 14.05.2024, ПРАЙМ
ГД утвердила Цивилева министром энергетики России
Государственная Дума утвердила Сергея Цивилева на должность министра энергетики России. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T17:04+0300
2024-05-14T17:04+0300
россия
сергей цивилев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума утвердила Сергея Цивилева на должность министра энергетики России.За его назначение проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались.Цивилев ранее занимал должность губернатора Кемеровской области и имеет опыт работы в угледобывающей отрасли. Он родился в 1961 году и окончил Нахимовское Черноморское высшее военно-морское училище.Цивилев также руководил угледобывающей компанией "Колмар". До назначения Цивилева министром энергетики, эту должность занимал Николай Шульгинов.
https://1prime.ru/20240512/kandidaty-848082743.html
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россия, сергей цивилев, новости
РОССИЯ, Сергей Цивилев, Новости
17:04 14.05.2024
 
ГД утвердила Цивилева министром энергетики России

Госдума утвердила Цивилева министром энергетики России

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума утвердила Сергея Цивилева на должность министра энергетики России.
За его назначение проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались.
Цивилев ранее занимал должность губернатора Кемеровской области и имеет опыт работы в угледобывающей отрасли. Он родился в 1961 году и окончил Нахимовское Черноморское высшее военно-морское училище.
Цивилев также руководил угледобывающей компанией "Колмар". До назначения Цивилева министром энергетики, эту должность занимал Николай Шульгинов.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
В Госдуме поддержали кандидатуры Новака и Цивилева
12 мая, 14:32
 
РОССИЯСергей ЦивилевНовости
 
 
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