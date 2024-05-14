https://1prime.ru/20240514/tsivilev-848161791.html

ГД утвердила Цивилева министром энергетики России

ГД утвердила Цивилева министром энергетики России - 14.05.2024, ПРАЙМ

ГД утвердила Цивилева министром энергетики России

Государственная Дума утвердила Сергея Цивилева на должность министра энергетики России. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T17:04+0300

2024-05-14T17:04+0300

2024-05-14T17:04+0300

россия

сергей цивилев

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума утвердила Сергея Цивилева на должность министра энергетики России.За его назначение проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались.Цивилев ранее занимал должность губернатора Кемеровской области и имеет опыт работы в угледобывающей отрасли. Он родился в 1961 году и окончил Нахимовское Черноморское высшее военно-морское училище.Цивилев также руководил угледобывающей компанией "Колмар". До назначения Цивилева министром энергетики, эту должность занимал Николай Шульгинов.

https://1prime.ru/20240512/kandidaty-848082743.html

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россия, сергей цивилев, новости