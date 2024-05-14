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В Турции заявили о миллионных потерях экспортеров из-за проблем с платежами - 14.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240514/turtsiya-848132819.html
В Турции заявили о миллионных потерях экспортеров из-за проблем с платежами
В Турции заявили о миллионных потерях экспортеров из-за проблем с платежами - 14.05.2024, ПРАЙМ
В Турции заявили о миллионных потерях экспортеров из-за проблем с платежами
Турецкие экспортеры за первые четыре месяца текущего года потеряли сотни миллионов долларов из-за проблем с банковскими платежами из России в Турцию, заявил РИА | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:02+0300
2024-05-14T09:02+0300
экономика
турция
россия
платежи
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АНКАРА, 14 мая – ПРАЙМ. Турецкие экспортеры за первые четыре месяца текущего года потеряли сотни миллионов долларов из-за проблем с банковскими платежами из России в Турцию, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявлял в середине апреля РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. "К сожалению, мы наблюдаем со стороны участников экспорта, что проблемы в расчетах с Россией продолжаются и за первые четыре месяца года потери составили сотни миллионов долларов", - сказал собеседник агентства. Говоря о вероятных платежных трудностях для российских туристов накануне сезона, эксперт отметил, что Турция ввела в действие ряд приложений, позволяющих расплачиваться средствами нового поколения. "Российские туристы смогут тратить свои деньги в Турции, загружая их на предоплаченные карты. Полагаю, что туристические агентства также будут информировать гостей об этом", - сказал он. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платежными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по ее урегулированию. При этом источник в банковском секторе в беседе с агентством подчеркивал, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона.
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турция, россия, платежи
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, платежи
09:02 14.05.2024
 
В Турции заявили о миллионных потерях экспортеров из-за проблем с платежами

Эрчин: экспортеры Турции потеряли сотни миллионов долларов из-за платежных проблем с РФ

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 14 мая – ПРАЙМ. Турецкие экспортеры за первые четыре месяца текущего года потеряли сотни миллионов долларов из-за проблем с банковскими платежами из России в Турцию, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявлял в середине апреля РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
"К сожалению, мы наблюдаем со стороны участников экспорта, что проблемы в расчетах с Россией продолжаются и за первые четыре месяца года потери составили сотни миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
Говоря о вероятных платежных трудностях для российских туристов накануне сезона, эксперт отметил, что Турция ввела в действие ряд приложений, позволяющих расплачиваться средствами нового поколения.
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"Российские туристы смогут тратить свои деньги в Турции, загружая их на предоплаченные карты. Полагаю, что туристические агентства также будут информировать гостей об этом", - сказал он.
Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платежными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по ее урегулированию. При этом источник в банковском секторе в беседе с агентством подчеркивал, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платежных переводов, доходит до угрожающего тона.
 
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