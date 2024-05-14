https://1prime.ru/20240514/ukraina-848140934.html

Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной

Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной - 14.05.2024, ПРАЙМ

Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной

Украиной управляет глава офиса президента Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб. Таким мнением с агентством Белта поделился бывший депутат... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T11:47+0300

2024-05-14T11:47+0300

2024-05-14T11:50+0300

политика

украина

запад

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Украиной управляет глава офиса президента Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб. Таким мнением с агентством Белта поделился бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач."Мы не можем говорить про политического руководителя Зеленского. Сегодня страной руководит Ермак", — сказал собеседник агентства.По словам Деркача, Ермак контролирует спецслужбы и правоохранительные органы, поэтому многие обязаны ему должностями. Он также отметил, что решения о проведении различных действий Ермак не принимает лично, а делают это руководители западных спецслужб.Ранее украинские СМИ сообщали, что Ермак может быть назначен на пост премьер-министра Украины.

https://1prime.ru/20231205/842468729.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, новости