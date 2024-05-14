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Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной
Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной - 14.05.2024, ПРАЙМ
Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной
Украиной управляет глава офиса президента Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб. Таким мнением с агентством Белта поделился бывший депутат... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:47+0300
2024-05-14T11:50+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Украиной управляет глава офиса президента Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб. Таким мнением с агентством Белта поделился бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач."Мы не можем говорить про политического руководителя Зеленского. Сегодня страной руководит Ермак", — сказал собеседник агентства.По словам Деркача, Ермак контролирует спецслужбы и правоохранительные органы, поэтому многие обязаны ему должностями. Он также отметил, что решения о проведении различных действий Ермак не принимает лично, а делают это руководители западных спецслужб.Ранее украинские СМИ сообщали, что Ермак может быть назначен на пост премьер-министра Украины.
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Новости
11:47 14.05.2024 (обновлено: 11:50 14.05.2024)
 
Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной

Экс-депутат Рады Деркач: Украиной управляет Ермак, получающий указания от Запада

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Украиной управляет глава офиса президента Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб. Таким мнением с агентством Белта поделился бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач.
"Мы не можем говорить про политического руководителя Зеленского. Сегодня страной руководит Ермак", — сказал собеседник агентства.
По словам Деркача, Ермак контролирует спецслужбы и правоохранительные органы, поэтому многие обязаны ему должностями. Он также отметил, что решения о проведении различных действий Ермак не принимает лично, а делают это руководители западных спецслужб.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Ермак может быть назначен на пост премьер-министра Украины.
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