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Назван неожиданный фактор, который спровоцирует топливный кризис на Украине - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Назван неожиданный фактор, который спровоцирует топливный кризис на Украине
Назван неожиданный фактор, который спровоцирует топливный кризис на Украине - 14.05.2024, ПРАЙМ
Назван неожиданный фактор, который спровоцирует топливный кризис на Украине
Украине с 18 мая грозит топливный коллапс после вступления в силу закона о мобилизации и вводимых в связи с ним ограничений на выезд за границу для... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:37+0300
2024-05-14T14:34+0300
энергетика
украина
топливо
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Украине с 18 мая грозит топливный коллапс после вступления в силу закона о мобилизации и вводимых в связи с ним ограничений на выезд за границу для водителей-дальнобойщиков, заявил глава одной из украинских сетей АЗС Дмитрий Леушкин. "Восемнадцатого числа за границу перестанут пускать грузовики с водителями, у которых нет (разрешающего) QR-кода. А QR-код - это ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине - ред.) и военно-врачебная комиссия. Если это пройдет, у нас будет топливный кризис. Раз - и он на пороге", - заявил Леушкин в эфире телеканала "Киев24". Кроме того, предприниматель предупредил об угрозе для поставок лекарств и других импортируемых Украиной товаров. По его словам, на работе могут остаться только 5% водителей-дальнобойщиков. "Вы же понимаете, что мы всё импортируем. Как только на рейсе останется только пять процентов грузовиков, это (будет) коллапс", - заявил Леушкин. Ранее вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что рынок автоперевозок на Украине может остановиться из-за того, что подавляющее большинство водителей не имеет брони от призыва в ряды ВСУ, в связи с чем отказывается выходить в рейсы. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране действует уголовная ответственность, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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украина, топливо
Энергетика, УКРАИНА, топливо
13:37 14.05.2024 (обновлено: 14:34 14.05.2024)
 
Назван неожиданный фактор, который спровоцирует топливный кризис на Украине

Леушкин: Украине грозит топливный кризис из-за запрета на выезд мужчин за границу

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Украине с 18 мая грозит топливный коллапс после вступления в силу закона о мобилизации и вводимых в связи с ним ограничений на выезд за границу для водителей-дальнобойщиков, заявил глава одной из украинских сетей АЗС Дмитрий Леушкин.
"Восемнадцатого числа за границу перестанут пускать грузовики с водителями, у которых нет (разрешающего) QR-кода. А QR-код - это ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине - ред.) и военно-врачебная комиссия. Если это пройдет, у нас будет топливный кризис. Раз - и он на пороге", - заявил Леушкин в эфире телеканала "Киев24".
Кроме того, предприниматель предупредил об угрозе для поставок лекарств и других импортируемых Украиной товаров. По его словам, на работе могут остаться только 5% водителей-дальнобойщиков. "Вы же понимаете, что мы всё импортируем. Как только на рейсе останется только пять процентов грузовиков, это (будет) коллапс", - заявил Леушкин.
Ранее вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что рынок автоперевозок на Украине может остановиться из-за того, что подавляющее большинство водителей не имеет брони от призыва в ряды ВСУ, в связи с чем отказывается выходить в рейсы.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране действует уголовная ответственность, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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