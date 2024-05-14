https://1prime.ru/20240514/ukraina-848165899.html

Блинкен рассказал, когда на Украине пройдут выборы президента

Блинкен рассказал, когда на Украине пройдут выборы президента - 14.05.2024, ПРАЙМ

Блинкен рассказал, когда на Украине пройдут выборы президента

Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T19:43+0300

2024-05-14T19:43+0300

2024-05-14T19:43+0300

политика

украина

президентские выборы на украине

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен. Как заявил Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве, "все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют". Госсекретарь добавил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.

https://1prime.ru/20240511/vybory-848063356.html

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украина, президентские выборы на украине, энтони блинкен