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Блинкен рассказал, когда на Украине пройдут выборы президента - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Блинкен рассказал, когда на Украине пройдут выборы президента
Блинкен рассказал, когда на Украине пройдут выборы президента - 14.05.2024, ПРАЙМ
Блинкен рассказал, когда на Украине пройдут выборы президента
Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T19:43+0300
2024-05-14T19:43+0300
политика
украина
президентские выборы на украине
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен. Как заявил Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве, "все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют". Госсекретарь добавил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.
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украина, президентские выборы на украине, энтони блинкен
Политика, УКРАИНА, президентские выборы на Украине, Энтони Блинкен
19:43 14.05.2024
 
Блинкен рассказал, когда на Украине пройдут выборы президента

Блинкен: выборы на Украине состоятся, когда граждане сочтут условия подходящими

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
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© Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен.
Как заявил Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве, "все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют".
Госсекретарь добавил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
Эмблема ФБР
"ФБР опасается": Вашингтон "заставляет" Россию вмешаться в выборы в США
11 мая, 12:20
Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.
 
ПолитикаУКРАИНАпрезидентские выборы на УкраинеЭнтони Блинкен
 
 
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