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Во Львовской и Сумской областях Украины введены графики отключений света
Во Львовской и Сумской областях Украины введены графики отключений света - 14.05.2024, ПРАЙМ
Во Львовской и Сумской областях Украины введены графики отключений света
Графики аварийных отключений света введены во Львовской и Сумской областях на западе Украины из-за дефицита мощности, сообщили в энергоснабжающих компаниях этих | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T22:03+0300
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Графики аварийных отключений света введены во Львовской и Сумской областях на западе Украины из-за дефицита мощности, сообщили в энергоснабжающих компаниях этих регионов. "По распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области введены графики аварийных отключений. Причина - дефицит мощности вследствие массированных атак на энергосистему Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Львовоблэнерго". "Сумыоблэнерго" в своем Telegram-канале также сообщила о введении графиков аварийных отключений в Сумской области. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света в вечерние часы из-за дефицита в энергосистеме. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии из-за взрывов.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по оборонной промышленности, энергетике, военному управлению и связи. С тех пор воздушная тревога в регионах объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым и социальным объектам.
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Энергетика, УКРАИНА, электричество
Во Львовской и Сумской областях Украины введены графики отключений света
Во Львовской и Сумской областях введены графики аварийных отключений света
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Графики аварийных отключений света введены во Львовской и Сумской областях на западе Украины из-за дефицита мощности, сообщили в энергоснабжающих компаниях этих регионов.
"По распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области введены графики аварийных отключений. Причина - дефицит мощности вследствие массированных атак на энергосистему Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Львовоблэнерго".
"Сумыоблэнерго" в своем Telegram-канале также сообщила о введении графиков аварийных отключений в Сумской области.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света в вечерние часы из-за дефицита в энергосистеме. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии из-за взрывов.
Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию у границы с Россией
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по оборонной промышленности, энергетике, военному управлению и связи. С тех пор воздушная тревога в регионах объявляется каждый день.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым и социальным объектам.