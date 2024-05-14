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Ушаков раскрыл, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Ушаков раскрыл, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина - 14.05.2024, ПРАЙМ
Ушаков раскрыл, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Члены правительства в обновленном составе примут участие в переговорах российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил помощник... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T17:40+0300
2024-05-14T17:40+0300
2024-05-14T17:40+0300
политика
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Члены правительства в обновленном составе примут участие в переговорах российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.Визит путина в Китай запланирован на 16-17 мая. Это будет первая поездка президента за рубеж после выборов. По словам Ушакова, переговоры начнутся в узком составе."Расширенный состав с участием представительных делегаций двух сторон, включая членов правительства Российской Федерации в обновленном составе и их визави из Госсовета КНР", - отметил он.Андрей Белоусов и Сергей Шойгу примут участие в неформальной встрече Путина и Си Цзиньпина, добавил Ушаков.
https://1prime.ru/20240506/putin-847950249.html
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юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Ушаков раскрыл, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Ушаков: в переговорах Путина в Китае примут участие члены кабмина в обновленном составе
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Члены правительства в обновленном составе примут участие в переговорах российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Визит путина в Китай запланирован на 16-17 мая. Это будет первая поездка президента за рубеж после выборов. По словам Ушакова, переговоры начнутся в узком составе.
"Расширенный состав с участием представительных делегаций двух сторон, включая членов правительства Российской Федерации в обновленном составе и их визави из Госсовета КНР", - отметил он.
Андрей Белоусов и Сергей Шойгу примут участие в неформальной встрече Путина и Си Цзиньпина, добавил Ушаков.
Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков