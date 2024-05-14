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Минус три вертолета. Российская "цепь ликвидации" набрала обороты
Минус три вертолета. Российская "цепь ликвидации" набрала обороты - 14.05.2024, ПРАЙМ
Минус три вертолета. Российская "цепь ликвидации" набрала обороты
Пункты перевооружения и дозаправки авиации ВСУ получают удары от российских Вооруженных сил, полностью уничтожаются. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:41+0300
2024-05-14T11:41+0300
2024-05-14T11:41+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Пункты перевооружения и дозаправки авиации ВСУ получают удары от российских Вооруженных сил, полностью уничтожаются. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в своей статье для издания Forbes.Он напомнил, что российский боеприпас взорвал три вертолета ВСУ под павлоградом, которые приземлились для дозаправки и перевооружения. При этом, как отметил Экс, раньше эти пункты прикрывались средствами противовоздушной обороны."Но затем у украинских ПВО закончились боеприпасы. А российская "цепь ликвидации" значительно ускорилась", - пишет обозреватель.Он пояснил, что Россия сделала процесс обнаружения цели и нанесения ударов по ней намного быстрее., что позволяет ей ликвидировать авиацию противника в пунктах пополнения боекомплекта и дозаправки топливом, которые находятся недалеко от линии соприкосновения.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Вооружения, вертолеты, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
Минус три вертолета. Российская "цепь ликвидации" набрала обороты
Forbes: три вертолета ВСУ были уничтожены в пункте перевооружения и дозаправки
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
Пункты перевооружения и дозаправки авиации ВСУ получают удары от российских Вооруженных сил, полностью уничтожаются. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в своей статье для издания Forbes
.
Он напомнил, что российский боеприпас взорвал три вертолета ВСУ под павлоградом, которые приземлились для дозаправки и перевооружения. При этом, как отметил Экс, раньше эти пункты прикрывались средствами противовоздушной обороны.
"Но затем у украинских ПВО закончились боеприпасы. А российская "цепь ликвидации" значительно ускорилась", - пишет обозреватель.
Он пояснил, что Россия сделала процесс обнаружения цели и нанесения ударов по ней намного быстрее., что позволяет ей ликвидировать авиацию противника в пунктах пополнения боекомплекта и дозаправки топливом, которые находятся недалеко от линии соприкосновения.
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