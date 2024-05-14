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Помощник президента рассказал о деталях визита Путина в КНР
Помощник президента рассказал о деталях визита Путина в КНР - 14.05.2024, ПРАЙМ
Помощник президента рассказал о деталях визита Путина в КНР
Партнерство Москвы и Пекина является образцом межгосударственных связей в XXI веке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T17:45+0300
2024-05-14T17:45+0300
2024-05-14T17:45+0300
политика
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визит
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Партнерство Москвы и Пекина является образцом межгосударственных связей в XXI веке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сегодня сотрудничество уверенно развивается во всех сферах, и как неоднократно подчеркивали наши руководители, и, прежде всего, председатель (КНР) Си Цзиньпин, это партнерство является образцом межгосударственных связей в XXI веке", — отметил Ушаков. Ушаков добавил, что тема Украины будет обстоятельно обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР.Кроме того, помощник президента РФ отметил активное сотрудничество Москвы и Пекина в гуманитарной сфере, напомнив, о проведении в 2024-2025 годах перекрестных Годов культуры России — Китая. Ушаков также отметил рост туризма между странами."Мы ожидаем, что сотрудничество по спорту будет активизироваться. Китайцы принимали участие в Играх будущего в Казани, также китайские атлеты примут участие и в Играх стран БРИКС, которые также в Казани пройдут, во Всемирных играх дружбы в сентябре в Москве", — отметил Ушаков на брифинге.Президент РФ Владимир Путин 16-17 мая посетит КНР с государственным визитом в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Это ответ на аналогичный визит председателя КНР Си Цзиньпина 20-23 марта 2023 года.Во время визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цянем для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.В рамках визита президент РФ посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
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россия, китай, визит, владимир путин, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, визит, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Помощник президента рассказал о деталях визита Путина в КНР
Ушаков: сотрудничество РФ и Китая является образцом межгосударственных связей
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Партнерство Москвы и Пекина является образцом межгосударственных связей в XXI веке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сегодня сотрудничество уверенно развивается во всех сферах, и как неоднократно подчеркивали наши руководители, и, прежде всего, председатель (КНР) Си Цзиньпин, это партнерство является образцом межгосударственных связей в XXI веке", — отметил Ушаков.
Ушаков добавил, что тема Украины будет обстоятельно обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР.
Кроме того, помощник президента РФ отметил активное сотрудничество Москвы и Пекина в гуманитарной сфере, напомнив, о проведении в 2024-2025 годах перекрестных Годов культуры России — Китая. Ушаков также отметил рост туризма между странами.
"Мы ожидаем, что сотрудничество по спорту будет активизироваться. Китайцы принимали участие в Играх будущего в Казани, также китайские атлеты примут участие и в Играх стран БРИКС, которые также в Казани пройдут, во Всемирных играх дружбы в сентябре в Москве", — отметил Ушаков на брифинге.
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Президент РФ Владимир Путин 16-17 мая посетит КНР с государственным визитом в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Это ответ на аналогичный визит председателя КНР Си Цзиньпина 20-23 марта 2023 года.
Во время визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цянем для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
В рамках визита президент РФ посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.