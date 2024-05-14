https://1prime.ru/20240514/vizit-848163920.html

Помощник президента рассказал о деталях визита Путина в КНР

Помощник президента рассказал о деталях визита Путина в КНР - 14.05.2024, ПРАЙМ

Помощник президента рассказал о деталях визита Путина в КНР

Партнерство Москвы и Пекина является образцом межгосударственных связей в XXI веке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T17:45+0300

2024-05-14T17:45+0300

2024-05-14T17:45+0300

политика

россия

китай

визит

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/76505/35/765053520_0:85:1500:929_1920x0_80_0_0_08103baea2cb95c3abcb2cb883176595.jpg

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Партнерство Москвы и Пекина является образцом межгосударственных связей в XXI веке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сегодня сотрудничество уверенно развивается во всех сферах, и как неоднократно подчеркивали наши руководители, и, прежде всего, председатель (КНР) Си Цзиньпин, это партнерство является образцом межгосударственных связей в XXI веке", — отметил Ушаков. Ушаков добавил, что тема Украины будет обстоятельно обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР.Кроме того, помощник президента РФ отметил активное сотрудничество Москвы и Пекина в гуманитарной сфере, напомнив, о проведении в 2024-2025 годах перекрестных Годов культуры России — Китая. Ушаков также отметил рост туризма между странами."Мы ожидаем, что сотрудничество по спорту будет активизироваться. Китайцы принимали участие в Играх будущего в Казани, также китайские атлеты примут участие и в Играх стран БРИКС, которые также в Казани пройдут, во Всемирных играх дружбы в сентябре в Москве", — отметил Ушаков на брифинге.Президент РФ Владимир Путин 16-17 мая посетит КНР с государственным визитом в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Это ответ на аналогичный визит председателя КНР Си Цзиньпина 20-23 марта 2023 года.Во время визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цянем для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.В рамках визита президент РФ посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

https://1prime.ru/20240514/diplomatiya-848150013.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, визит, владимир путин, си цзиньпин