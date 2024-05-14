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Перестановки в Минобороны не помешают управлению войсками, уверены в Кремле

Перестановки в Минобороны не помешают управлению войсками, уверены в Кремле - 14.05.2024, ПРАЙМ

Перестановки в Минобороны не помешают управлению войсками, уверены в Кремле

В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания могут помешать управлению в войсках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T12:42+0300

2024-05-14T12:42+0300

2024-05-14T12:42+0300

минобороны рф

сергей шойгу

дмитрий песков

андрей белоусов

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания могут помешать управлению в войсках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать мнение некоторых западных аналитиков о том, что события в Минобороны могут "спасти режим Зеленского".Во вторник стало известно, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Ранее Тимур Иванов, который возглавлял работу военно-строительного комплекса в Минобороны, был обвинен в коррупционных махинациях и арестован до 23 июня. В свою очередь Иванов не призван свою вину.Пост министра обороны вместо Сергея Шойгу занял бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов. он должен вписать экономику силового блока в экономику страны и внедрить инновации. Президент Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, говорил ранее Песков.

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минобороны рф, сергей шойгу, дмитрий песков, андрей белоусов