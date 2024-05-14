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В США назвали металлоломом ракеты, которые страна поставляет ВСУ - 14.05.2024, ПРАЙМ
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В США назвали металлоломом ракеты, которые страна поставляет ВСУ
В США назвали металлоломом ракеты, которые страна поставляет ВСУ - 14.05.2024, ПРАЙМ
В США назвали металлоломом ракеты, которые страна поставляет ВСУ
Соединенные Штаты передают Вооруженным силам Украины металлолом вместо ракет, заявил полковник американской армии в отставке, сенатор штата Небраска Том Брюэр. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T14:22+0300
2024-05-14T14:33+0300
вооружения
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты передают Вооруженным силам Украины металлолом вместо ракет, заявил полковник американской армии в отставке, сенатор штата Небраска Том Брюэр. "Мы должны максимально увеличить темпы производства HIMARS и ATACMS. К этому моменту единственное, что мы вам давали, это устаревшие ракеты. Иначе их бы разрезали на металлолом, такие они старые", - цитирует Брюэра издание Укринформ. Кроме того, экс-полковник добавил, что украинская армия может использовать предоставленное Западом оружие "где угодно". 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
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россия, украина, сша, всу
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ВСУ
14:22 14.05.2024 (обновлено: 14:33 14.05.2024)
 
В США назвали металлоломом ракеты, которые страна поставляет ВСУ

Экс-полковник США: страна поставляет ВСУ металлолом вместо ракет

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты передают Вооруженным силам Украины металлолом вместо ракет, заявил полковник американской армии в отставке, сенатор штата Небраска Том Брюэр.
"Мы должны максимально увеличить темпы производства HIMARS и ATACMS. К этому моменту единственное, что мы вам давали, это устаревшие ракеты. Иначе их бы разрезали на металлолом, такие они старые", - цитирует Брюэра издание Укринформ.
Кроме того, экс-полковник добавил, что украинская армия может использовать предоставленное Западом оружие "где угодно".
20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Началось. Украину ждет решающая битва — к Киеву уже стягивают войска
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ВооруженияРОССИЯУКРАИНАСШАВСУ
 
 
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