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В США назвали металлоломом ракеты, которые страна поставляет ВСУ

В США назвали металлоломом ракеты, которые страна поставляет ВСУ - 14.05.2024, ПРАЙМ

В США назвали металлоломом ракеты, которые страна поставляет ВСУ

Соединенные Штаты передают Вооруженным силам Украины металлолом вместо ракет, заявил полковник американской армии в отставке, сенатор штата Небраска Том Брюэр. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T14:22+0300

2024-05-14T14:22+0300

2024-05-14T14:33+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты передают Вооруженным силам Украины металлолом вместо ракет, заявил полковник американской армии в отставке, сенатор штата Небраска Том Брюэр. "Мы должны максимально увеличить темпы производства HIMARS и ATACMS. К этому моменту единственное, что мы вам давали, это устаревшие ракеты. Иначе их бы разрезали на металлолом, такие они старые", - цитирует Брюэра издание Укринформ. Кроме того, экс-полковник добавил, что украинская армия может использовать предоставленное Западом оружие "где угодно". 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.

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