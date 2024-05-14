https://1prime.ru/20240514/vsu-848150445.html

СМИ раскрыли, как украинцы помогли ВС России лишить ВСУ ключевого оружия

СМИ раскрыли, как украинцы помогли ВС России лишить ВСУ ключевого оружия - 14.05.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, как украинцы помогли ВС России лишить ВСУ ключевого оружия

По подсказке украинского беженца российской армии удалось ликвидировать секретные склады Вооруженных сил Украины, сообщает издание The Wall Street Journal. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T14:42+0300

2024-05-14T14:42+0300

2024-05-14T14:43+0300

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. По подсказке украинского беженца российской армии удалось ликвидировать секретные склады Вооруженных сил Украины, сообщает издание The Wall Street Journal.Так, издание пишет, что Россия успешно пользуется записями с камер для отслеживания поставок оборудования и боеприпасов из Польши и других стран на секретные склады. Кроме того, российские солдаты применяют более сложные методы, такие как спутниковое наблюдение.Авторы статьи подчеркивают, что живущие в Польши украинские беженцы расставляли камеры наблюдения на разных объектах на территории страны. Именно эти камеры и записывали передвижение оружия Запада на Украину.Опрошенный газетой источник военной разведки рассказал, что с помощью этого российские солдаты сумели убрать со своей дороги ключевое оружение, которое Запада передал Киеву.В Кремле, в свою очередь, неоднократно утверждали, что своими поставками НАТО становится непосредственным участников боевых действий на Украине.

https://1prime.ru/20240514/ukraina-848147610.html

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россия, украина, запад, всу, вооружение