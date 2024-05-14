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Конгресс попросил Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Конгресс попросил Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе
Конгресс попросил Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе - 14.05.2024, ПРАЙМ
Конгресс попросил Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе
Главе Пентагона Ллойду Остину поручено представить отчет о потенциальных последствиях использования ядерного оружия в космосе, палата представителей США... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:12+0300
2024-05-14T10:27+0300
россия
сша
ядерное оружие
вооружения
космос
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ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Главе Пентагона Ллойду Остину поручено представить отчет о потенциальных последствиях использования ядерного оружия в космосе, палата представителей США выдвинула подобное предложение на фоне якобы ядерной угрозы со стороны России. Об этом сообщается в проекте оборонного бюджета государства на следующий финансовый год.Так, согласно материалу палаты, Министр обороны США должен подготовить доклад на вышеуказанную тему не позднее 28 февраля 2025 года.Отмечается, что ведомство обеспокоено якобы исходящей от России угрозы, так как она работает над производством "размещаемого в космосе средство для атаки спутников на орбите с использования ядерного оружия".Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве.
https://1prime.ru/20240506/kosmos-847951982.html
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россия, сша, ядерное оружие, космос
РОССИЯ, США, ядерное оружие, Вооружения, космос
09:12 14.05.2024 (обновлено: 10:27 14.05.2024)
 
Конгресс попросил Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе

Конгресс США намерен получить от Остина доклад о ядерном взрыве в космосе

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25"
Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз МС-25 - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Главе Пентагона Ллойду Остину поручено представить отчет о потенциальных последствиях использования ядерного оружия в космосе, палата представителей США выдвинула подобное предложение на фоне якобы ядерной угрозы со стороны России. Об этом сообщается в проекте оборонного бюджета государства на следующий финансовый год.
Так, согласно материалу палаты, Министр обороны США должен подготовить доклад на вышеуказанную тему не позднее 28 февраля 2025 года.
Отмечается, что ведомство обеспокоено якобы исходящей от России угрозы, так как она работает над производством "размещаемого в космосе средство для атаки спутников на орбите с использования ядерного оружия".
Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве.
#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Небензя назвал заявления Запада о сохранении мира в космосе лицемерием
6 мая, 17:54
 
ВооруженияРОССИЯСШАядерное оружиекосмос
 
 
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