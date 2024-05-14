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Торги акциями МКПАО "Яндекс" могут начаться 10 июля - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Торги акциями МКПАО "Яндекс" могут начаться 10 июля
Торги акциями МКПАО "Яндекс" могут начаться 10 июля - 14.05.2024, ПРАЙМ
Торги акциями МКПАО "Яндекс" могут начаться 10 июля
Торги акциями МКПАО "Яндекс" на Московской бирже планируется начать 10 июля, говорится на сайте торговой площадки. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:28+0300
2024-05-14T15:42+0300
россия
яндекс
yandex n.v
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Торги акциями МКПАО "Яндекс" на Московской бирже планируется начать 10 июля, говорится на сайте торговой площадки."О предварительных торговых параметрах старта торгов акциями МКПАО "Яндекс" (YDEX) ... Планируемая дата начала торгов акциями МКПАО "Яндекс" в вышеуказанных режимах – 10 июля 2024 года", - сообщается в материале площадки.Также сообщается, что последним днем торгов акциями нидерландской Yandex N.V. в основном режиме на Мосбирже будет 14 июня, говорится на сайте торговой площадки."В связи с планируемым исключением с 10 июля 2024 года из раздела "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа обыкновенных именных бездокументарных акций класса "А" Yandex N.V. ...в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов... при подаче заявок на заключение сделок с акциями Yandex N.V.: ...14 июня 2024 года последний день торгов в режиме "Режим основных торгов T+", - говорится в сообщении.
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россия, яндекс, yandex n.v
РОССИЯ, Яндекс, Yandex N.V
15:28 14.05.2024 (обновлено: 15:42 14.05.2024)
 
Торги акциями МКПАО "Яндекс" могут начаться 10 июля

Торги акциями МКПАО "Яндекс" на Московской бирже планируется начать 10 июля

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Торги акциями МКПАО "Яндекс" на Московской бирже планируется начать 10 июля, говорится на сайте торговой площадки.
"О предварительных торговых параметрах старта торгов акциями МКПАО "Яндекс" (YDEX) ... Планируемая дата начала торгов акциями МКПАО "Яндекс" в вышеуказанных режимах – 10 июля 2024 года", - сообщается в материале площадки.
Также сообщается, что последним днем торгов акциями нидерландской Yandex N.V. в основном режиме на Мосбирже будет 14 июня, говорится на сайте торговой площадки.
"В связи с планируемым исключением с 10 июля 2024 года из раздела "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа обыкновенных именных бездокументарных акций класса "А" Yandex N.V. ...в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов... при подаче заявок на заключение сделок с акциями Yandex N.V.: ...14 июня 2024 года последний день торгов в режиме "Режим основных торгов T+", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯЯндексYandex N.V
 
 
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