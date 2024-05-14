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Вторичное жилье подешевело в 19 крупных городах России

Вторичное жилье подешевело в 19 крупных городах России - 14.05.2024, ПРАЙМ

Вторичное жилье подешевело в 19 крупных городах России

Квартиры на вторичном рынке жилья подешевели в апреле в 19 крупных городах России, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". | 14.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Квартиры на вторичном рынке жилья подешевели в апреле в 19 крупных городах России, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". В компании уточнили, что стоимость квадратного метра по сравнению с мартом снизилась в 19 городах из 70 исследованных, в четырех - осталась неизменной. Сильнее всего вторичка подешевела в Ростове-на-Дону (–2%), Ленинградской области (–2%), Архангельске (–1%), Магнитогорске (–1%) и Кирове (–1%). В Москве квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,7%, в Московской области – на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,3%. Подорожало вторичное жилье в 47 городах из 70 исследованных. Наибольший рост цен, по данным "Мира квартир", произошел в Сочи (+6%), Грозном (+3%), Махачкале (+2%), Симферополе (+2%) и Оренбурге (+2%). В среднем по России вторичное жилье за месяц подорожало на 0,6% – до 113,1 тысячи рублей за квадратный метр. "Заградительные ставки по ипотеке на вторичке сделали свое дело, и если сейчас продолжается некоторый рост цен, то в основном за счет перехода купленных новостроек на регулярный рынок. Цены на них на 15% выше, чем в среднем по рынку. В целом тренд на вторичном рынке в ближайшие месяцы будет понижательный, и к концу года жилье может упасть в цене еще на 3-5%", – отметил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

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россия, вторичное жилье, цены