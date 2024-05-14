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Вторичное жилье подешевело в 19 крупных городах России - 14.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240514/zhile-848129732.html
Вторичное жилье подешевело в 19 крупных городах России
Вторичное жилье подешевело в 19 крупных городах России - 14.05.2024, ПРАЙМ
Вторичное жилье подешевело в 19 крупных городах России
Квартиры на вторичном рынке жилья подешевели в апреле в 19 крупных городах России, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T05:13+0300
2024-05-14T05:13+0300
экономика
россия
вторичное жилье
цены
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Квартиры на вторичном рынке жилья подешевели в апреле в 19 крупных городах России, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". В компании уточнили, что стоимость квадратного метра по сравнению с мартом снизилась в 19 городах из 70 исследованных, в четырех - осталась неизменной. Сильнее всего вторичка подешевела в Ростове-на-Дону (–2%), Ленинградской области (–2%), Архангельске (–1%), Магнитогорске (–1%) и Кирове (–1%). В Москве квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,7%, в Московской области – на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,3%. Подорожало вторичное жилье в 47 городах из 70 исследованных. Наибольший рост цен, по данным "Мира квартир", произошел в Сочи (+6%), Грозном (+3%), Махачкале (+2%), Симферополе (+2%) и Оренбурге (+2%). В среднем по России вторичное жилье за месяц подорожало на 0,6% – до 113,1 тысячи рублей за квадратный метр. "Заградительные ставки по ипотеке на вторичке сделали свое дело, и если сейчас продолжается некоторый рост цен, то в основном за счет перехода купленных новостроек на регулярный рынок. Цены на них на 15% выше, чем в среднем по рынку. В целом тренд на вторичном рынке в ближайшие месяцы будет понижательный, и к концу года жилье может упасть в цене еще на 3-5%", – отметил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
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россия, вторичное жилье, цены
Экономика, РОССИЯ, вторичное жилье, цены
05:13 14.05.2024
 
Вторичное жилье подешевело в 19 крупных городах России

"Мире квартир": в 19 крупных городах России в апреле подешевело вторичное жилье

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОкна жилых домов в Москве
Окна жилых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Квартиры на вторичном рынке жилья подешевели в апреле в 19 крупных городах России, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир".
В компании уточнили, что стоимость квадратного метра по сравнению с мартом снизилась в 19 городах из 70 исследованных, в четырех - осталась неизменной. Сильнее всего вторичка подешевела в Ростове-на-Дону (–2%), Ленинградской области (–2%), Архангельске (–1%), Магнитогорске (–1%) и Кирове (–1%). В Москве квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,7%, в Московской области – на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,3%.
Подорожало вторичное жилье в 47 городах из 70 исследованных. Наибольший рост цен, по данным "Мира квартир", произошел в Сочи (+6%), Грозном (+3%), Махачкале (+2%), Симферополе (+2%) и Оренбурге (+2%).
В среднем по России вторичное жилье за месяц подорожало на 0,6% – до 113,1 тысячи рублей за квадратный метр.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
ЦБ заявил о растущем разрыве цен на первичном и вторичном рынках жилья
8 мая, 18:36
"Заградительные ставки по ипотеке на вторичке сделали свое дело, и если сейчас продолжается некоторый рост цен, то в основном за счет перехода купленных новостроек на регулярный рынок. Цены на них на 15% выше, чем в среднем по рынку. В целом тренд на вторичном рынке в ближайшие месяцы будет понижательный, и к концу года жилье может упасть в цене еще на 3-5%", – отметил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
 
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