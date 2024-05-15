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Путин встретился с бывшим вице-премьером Абрамченко - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Путин встретился с бывшим вице-премьером Абрамченко
Путин встретился с бывшим вице-премьером Абрамченко - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин встретился с бывшим вице-премьером Абрамченко
Президент России Владимир путин встретился с бывшим заместителем председателя правительства Викторией Абрамченко, поблагодарил ее за работу и предложил... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:18+0300
2024-05-15T15:18+0300
кабмин
виктория абрамченко
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир путин встретился с бывшим заместителем председателя правительства Викторией Абрамченко, поблагодарил ее за работу и предложил поговорить о будущем.14 мая глава государства подписал указы, утвердившие состав нового правительства. Абрамченко не попала в обновленный кабмин."Виктория Валерьевна, хочу вас поблагодарить за работу, вы многое сделали, знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание", - сказал Путин.Он также предложил Абрамченко поговорить о будущей работе, подчеркнув, что "есть варианты".
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виктория абрамченко, владимир путин
Кабмин, Виктория Абрамченко, Владимир Путин
15:18 15.05.2024
 
Путин встретился с бывшим вице-премьером Абрамченко

Путин поблагодарил Абрамченко за работу: вы любили предмет, которым занимались

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир путин встретился с бывшим заместителем председателя правительства Викторией Абрамченко, поблагодарил ее за работу и предложил поговорить о будущем.
14 мая глава государства подписал указы, утвердившие состав нового правительства. Абрамченко не попала в обновленный кабмин.
"Виктория Валерьевна, хочу вас поблагодарить за работу, вы многое сделали, знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание", - сказал Путин.
Он также предложил Абрамченко поговорить о будущей работе, подчеркнув, что "есть варианты".
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