https://1prime.ru/20240515/abramchenko-848201402.html

Путин встретился с бывшим вице-премьером Абрамченко

Путин встретился с бывшим вице-премьером Абрамченко - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин встретился с бывшим вице-премьером Абрамченко

Президент России Владимир путин встретился с бывшим заместителем председателя правительства Викторией Абрамченко, поблагодарил ее за работу и предложил... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T15:18+0300

2024-05-15T15:18+0300

2024-05-15T15:18+0300

кабмин

виктория абрамченко

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир путин встретился с бывшим заместителем председателя правительства Викторией Абрамченко, поблагодарил ее за работу и предложил поговорить о будущем.14 мая глава государства подписал указы, утвердившие состав нового правительства. Абрамченко не попала в обновленный кабмин."Виктория Валерьевна, хочу вас поблагодарить за работу, вы многое сделали, знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание", - сказал Путин.Он также предложил Абрамченко поговорить о будущей работе, подчеркнув, что "есть варианты".

https://1prime.ru/20240515/putin-848175199.html

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виктория абрамченко, владимир путин