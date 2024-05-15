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Афганистан выразил желание открыть в Москве свой деловой центр

Афганистан выразил желание открыть в Москве свой деловой центр - 15.05.2024, ПРАЙМ

Афганистан выразил желание открыть в Москве свой деловой центр

Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T17:03+0300

2024-05-15T17:03+0300

2024-05-15T17:12+0300

экономика

афганистан

россия

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КАЗАНЬ, 15 мая — ПРАЙМ. Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Мы хотим, если есть возможность, чтобы мы также открыли свой деловой центр в Москве, кто пойдет на пользу обеих стран и поможет улучшить торговые отношения", — сказал он в ходе мероприятия на полях международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum". Азизи напомнил, что Россия уже открыла свой деловой центр в Кабуле. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая.

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