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Афганистан выразил желание открыть в Москве свой деловой центр - 15.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Афганистан выразил желание открыть в Москве свой деловой центр
Афганистан выразил желание открыть в Москве свой деловой центр - 15.05.2024, ПРАЙМ
Афганистан выразил желание открыть в Москве свой деловой центр
Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T17:03+0300
2024-05-15T17:12+0300
экономика
афганистан
россия
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КАЗАНЬ, 15 мая — ПРАЙМ. Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Мы хотим, если есть возможность, чтобы мы также открыли свой деловой центр в Москве, кто пойдет на пользу обеих стран и поможет улучшить торговые отношения", — сказал он в ходе мероприятия на полях международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum". Азизи напомнил, что Россия уже открыла свой деловой центр в Кабуле. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая.
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афганистан, россия
Экономика, АФГАНИСТАН, РОССИЯ
17:03 15.05.2024 (обновлено: 17:12 15.05.2024)
 
Афганистан выразил желание открыть в Москве свой деловой центр

Афганистан выразил желание открыть в Москве свой деловой центр

© РИА Новости . Фотохост-агентство "РИА Новости"/Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Архивное фото
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство "РИА Новости"/Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 15 мая — ПРАЙМ. Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Мы хотим, если есть возможность, чтобы мы также открыли свой деловой центр в Москве, кто пойдет на пользу обеих стран и поможет улучшить торговые отношения", — сказал он в ходе мероприятия на полях международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
Азизи напомнил, что Россия уже открыла свой деловой центр в Кабуле.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая.
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