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Уже все: рынок одевается в зелень

Уже все: рынок одевается в зелень - 15.05.2024, ПРАЙМ

Уже все: рынок одевается в зелень

В ходе торгов 14 мая российский рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам, отражая падение курса доллара США на | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T08:46+0300

2024-05-15T08:46+0300

2024-05-15T08:46+0300

мнения аналитиков

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курсы валют

?1715752018

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. В ходе торгов 14 мая российский рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам, отражая падение курса доллара США на глобальном рынке Forex. Пара доллар/рубль незначительно снизилась на 0,07% и закрепилась на отметке 91,29 рубля за доллар. В то же время курс евро к рублю повысился на 0,4% до 98,94 рубля за евро, а китайский юань прибавил 0,15%, достигнув 12,60 рубля. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступил с заявлением, в котором выразил ожидания по замедлению инфляционных процессов в американской экономике в ближайшие месяцы. Однако он отметил, что уверенность в этом прогнозе у него ниже, чем ранее, с учетом данных за первый квартал текущего года. Пауэлл считает маловероятным сценарий повышения процентных ставок на следующем заседании ФРС и ожидает сохранения ключевой ставки на текущем уровне. Комментируя опубликованные во вторник данные о динамике цен производителей в США в апреле, он охарактеризовал их как "весьма смешанные". Индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 2,2% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями рынка. Тем не менее, пересмотренные данные за март показали более умеренный рост индекса на 1,8% вместо ранее объявленных 2,1%. На нефтяном рынке во вторник наблюдалось небольшое снижение котировок. Стоимость барреля нефти марки Brent сократилась на 0,79% до $82,72. В ходе американской сессии цена опускалась до $82,07, но затем восстановилась до $83,03 после публикации данных о запасах сырой нефти от Американского института нефти (API). Падение нефтяных цен было вызвано более высокими, чем ожидалось, показателями инфляции цен производителей в США в апреле, что спровоцировало опасения возможного продления периода ужесточенной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Повышенные процентные ставки могут негативно сказаться на экономической активности в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, и, соответственно, снизить спрос на это сырье. Согласно еженедельным данным API, запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 10 мая, сократились на 3,104 млн баррелей, что значительно превысило прогнозируемое снижение на 1,35 млн баррелей. Столь резкое сокращение полностью компенсировало рост запасов на 0,509 млн баррелей неделей ранее. В Канаде сохраняются опасения по поводу крупных лесных пожаров в отдаленных западных регионах. Особенную тревогу вызывает пожар, приближающийся к городу Форт-Макмюррей, который является центральным узлом нефтяной промышленности страны, обеспечивающим около 3,3 млн баррелей добычи в день, что составляет две трети от общего объема канадского производства. В среду 15 мая в ходе азиатских торгов стоимость барреля нефти Brent составила $82,89. Цена на данный момент находится в боковом тренде, при этом на рынке сохраняются риски падения ниже $80 за баррель. Для изменения рыночных настроений необходимо закрепление цен выше отметки $84,50 по итогам дня. Курс доллара к российскому рублю продолжает колебаться в диапазоне 90-94,50 рубля, и в ближайшее время его динамика сохранится в этих рамках. Поддержку рублю будет оказывать обязательная продажа валютной выручки экспортерами и жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Индекс Мосбиржи подрос 0,20%, до 3463,93 п., индекс РТС - на 0,10%, до 1194,63 п. Торги прошли в узком ценовом диапазоне на уровне 3463 п. Участники ждут новой порции новостей, чтобы прорваться к уровню 3487. Если индекс подберется к этому уровню еще раз, покупатели начнут готовиться к новому ралли на фондовом рынке. Цель для IMOEX будет на уровне 3510 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рынки, курсы валют