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Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали
Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали - 15.05.2024, ПРАЙМ
Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали
Российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов из-за ошибок Киева и Вашингтона, пишет издание Washington Post. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:06+0300
2024-05-15T10:08+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов из-за ошибок Киева и Вашингтона, пишет издание Washington Post."Оказалось, что уничтожить армию России гораздо труднее, чем все мы раньше считали", — таким мнением поделился один из читателей издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно автору публикации, Вооруженные силы Украины сейчас сталкиваются с трансграничной атакой в Харьковской области со стороны России. Российская сторона достигла успеха благодаря сочетанию доблести своей армии и ошибок со стороны Украины и США. Российские войска также улучшили свои боевые действия, а также нарастили использование планирующих бомб.С другой стороны, вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности, включая недостаток артиллерийских снарядов и слабую противовоздушную оборону из-за задержки в утверждении нового пакета военной помощи со стороны США.Читатели издания, в свою очередь, отмечают, что США потратили миллиарды долларов на конфликт, который Украина не может выиграть из-за своих коррумпированных олигархов. Кроме того, Зеленскому стоит заключить договор с Россией, чтобы сохранить Восточную часть Украины и попытаться восстановить разрушенную инфраструктуру в западной части.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, сша, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Новости
09:06 15.05.2024 (обновлено: 10:08 15.05.2024)
 
Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали

Washington Post: российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов из-за ошибок Киева и Вашингтона, пишет издание Washington Post.
"Оказалось, что уничтожить армию России гораздо труднее, чем все мы раньше считали", — таким мнением поделился один из читателей издания.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно автору публикации, Вооруженные силы Украины сейчас сталкиваются с трансграничной атакой в Харьковской области со стороны России. Российская сторона достигла успеха благодаря сочетанию доблести своей армии и ошибок со стороны Украины и США. Российские войска также улучшили свои боевые действия, а также нарастили использование планирующих бомб.
С другой стороны, вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности, включая недостаток артиллерийских снарядов и слабую противовоздушную оборону из-за задержки в утверждении нового пакета военной помощи со стороны США.
Читатели издания, в свою очередь, отмечают, что США потратили миллиарды долларов на конфликт, который Украина не может выиграть из-за своих коррумпированных олигархов. Кроме того, Зеленскому стоит заключить договор с Россией, чтобы сохранить Восточную часть Украины и попытаться восстановить разрушенную инфраструктуру в западной части.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Началось. Украину ждет решающая битва — к Киеву уже стягивают войска
Вчера, 12:44
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАНовости
 
 
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