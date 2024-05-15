https://1prime.ru/20240515/armiya-848172564.html
Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали
Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали - 15.05.2024, ПРАЙМ
Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали
Российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов из-за ошибок Киева и Вашингтона, пишет издание Washington Post. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:06+0300
2024-05-15T09:06+0300
2024-05-15T10:08+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36ddebdb32073462c5f320fabea95c3e.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов из-за ошибок Киева и Вашингтона, пишет издание Washington Post."Оказалось, что уничтожить армию России гораздо труднее, чем все мы раньше считали", — таким мнением поделился один из читателей издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно автору публикации, Вооруженные силы Украины сейчас сталкиваются с трансграничной атакой в Харьковской области со стороны России. Российская сторона достигла успеха благодаря сочетанию доблести своей армии и ошибок со стороны Украины и США. Российские войска также улучшили свои боевые действия, а также нарастили использование планирующих бомб.С другой стороны, вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности, включая недостаток артиллерийских снарядов и слабую противовоздушную оборону из-за задержки в утверждении нового пакета военной помощи со стороны США.Читатели издания, в свою очередь, отмечают, что США потратили миллиарды долларов на конфликт, который Украина не может выиграть из-за своих коррумпированных олигархов. Кроме того, Зеленскому стоит заключить договор с Россией, чтобы сохранить Восточную часть Украины и попытаться восстановить разрушенную инфраструктуру в западной части.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240514/ukraina-848144498.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ec3c312f227b91f11af270dcff9a6b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Новости
Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали
Washington Post: российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ.
Российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов из-за ошибок Киева и Вашингтона, пишет
издание Washington Post.
"Оказалось, что уничтожить армию России гораздо труднее, чем все мы раньше считали", — таким мнением поделился один из читателей издания.
Согласно автору публикации, Вооруженные силы Украины сейчас сталкиваются с трансграничной атакой в Харьковской области со стороны России. Российская сторона достигла успеха благодаря сочетанию доблести своей армии и ошибок со стороны Украины и США. Российские войска также улучшили свои боевые действия, а также нарастили использование планирующих бомб.
С другой стороны, вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности, включая недостаток артиллерийских снарядов и слабую противовоздушную оборону из-за задержки в утверждении нового пакета военной помощи со стороны США.
Читатели издания, в свою очередь, отмечают, что США потратили миллиарды долларов на конфликт, который Украина не может выиграть из-за своих коррумпированных олигархов. Кроме того, Зеленскому стоит заключить договор с Россией, чтобы сохранить Восточную часть Украины и попытаться восстановить разрушенную инфраструктуру в западной части.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Началось. Украину ждет решающая битва — к Киеву уже стягивают войска