https://1prime.ru/20240515/armiya-848172564.html

Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали

Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали - 15.05.2024, ПРАЙМ

Американцы: уничтожить армию России гораздо труднее, чем мы предполагали

Российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов из-за ошибок Киева и Вашингтона, пишет издание Washington Post. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T09:06+0300

2024-05-15T09:06+0300

2024-05-15T10:08+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов из-за ошибок Киева и Вашингтона, пишет издание Washington Post."Оказалось, что уничтожить армию России гораздо труднее, чем все мы раньше считали", — таким мнением поделился один из читателей издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно автору публикации, Вооруженные силы Украины сейчас сталкиваются с трансграничной атакой в Харьковской области со стороны России. Российская сторона достигла успеха благодаря сочетанию доблести своей армии и ошибок со стороны Украины и США. Российские войска также улучшили свои боевые действия, а также нарастили использование планирующих бомб.С другой стороны, вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности, включая недостаток артиллерийских снарядов и слабую противовоздушную оборону из-за задержки в утверждении нового пакета военной помощи со стороны США.Читатели издания, в свою очередь, отмечают, что США потратили миллиарды долларов на конфликт, который Украина не может выиграть из-за своих коррумпированных олигархов. Кроме того, Зеленскому стоит заключить договор с Россией, чтобы сохранить Восточную часть Украины и попытаться восстановить разрушенную инфраструктуру в западной части.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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