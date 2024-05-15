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Российские авиакомпании назвали условия полетов в Малайзию
Российские авиакомпании назвали условия полетов в Малайзию - 15.05.2024, ПРАЙМ
Российские авиакомпании назвали условия полетов в Малайзию
Две российские авиакомпании готовы начать полеты в Малайзию при решении проблем с техобслуживанием и дозаправкой, а также при содействии со стороны... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T12:30+0300
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Две российские авиакомпании готовы начать полеты в Малайзию при решении проблем с техобслуживанием и дозаправкой, а также при содействии со стороны туроператоров и заполнении воздушных судов, рассказал замначальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Сергей Васильев. "Российские авиакомпании не имеют возможности получить наземное техническое обслуживание авиапарка на территории Малайзии и нет гарантии заправки топлива. Министерство транспорта Российской Федерации обращалось в авиационные власти Малайзии по этому вопросу в 2023 году, к сожалению, до настоящего момента ответа мы не получили", - сказал он на заседании рабочей группы по туризму совместной российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в рамках KazanForum. "Поэтому еще раз говорю, авиакомпании российские готовы, но есть нехорошие "но". Поэтому, если уважаемые малазийские коллеги смогут оказать содействие в решении этого вопроса, две российские авиакомпании в настоящее время готовы взлететь" - подчеркнул Васильев. Он добавил, что для осуществления полетов между Россией и Малайзией необходимо также наличие содействия со стороны туроператора и заполняемость судов. В августе 2023 года Минтранс РФ сообщал, что несколько российских авиакомпаний готовы рассмотреть возможность запуска новых чартерных рейсов из городов России в страны Юго-Восточной Азии. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Росавиация, Новости
Российские авиакомпании назвали условия полетов в Малайзию
"Росавиация": две компании из РФ готовы летать в Малайзию при решении ряда проблем
КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Две российские авиакомпании готовы начать полеты в Малайзию при решении проблем с техобслуживанием и дозаправкой, а также при содействии со стороны туроператоров и заполнении воздушных судов, рассказал замначальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Сергей Васильев.
"Российские авиакомпании не имеют возможности получить наземное техническое обслуживание авиапарка на территории Малайзии и нет гарантии заправки топлива. Министерство транспорта Российской Федерации обращалось в авиационные власти Малайзии по этому вопросу в 2023 году, к сожалению, до настоящего момента ответа мы не получили", - сказал он на заседании рабочей группы по туризму совместной российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в рамках KazanForum.
"Поэтому еще раз говорю, авиакомпании российские готовы, но есть нехорошие "но". Поэтому, если уважаемые малазийские коллеги смогут оказать содействие в решении этого вопроса, две российские авиакомпании в настоящее время готовы взлететь" - подчеркнул Васильев.
Он добавил, что для осуществления полетов между Россией и Малайзией необходимо также наличие содействия со стороны туроператора и заполняемость судов.
В августе 2023 года Минтранс РФ сообщал, что несколько российских авиакомпаний готовы рассмотреть возможность запуска новых чартерных рейсов из городов России в страны Юго-Восточной Азии.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
Росавиация не видит причин для поднятия цен на авиабилеты