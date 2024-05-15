https://1prime.ru/20240515/aviatsiya-848189866.html

Российские авиакомпании назвали условия полетов в Малайзию

Российские авиакомпании назвали условия полетов в Малайзию - 15.05.2024, ПРАЙМ

Российские авиакомпании назвали условия полетов в Малайзию

Две российские авиакомпании готовы начать полеты в Малайзию при решении проблем с техобслуживанием и дозаправкой, а также при содействии со стороны... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T12:30+0300

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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Две российские авиакомпании готовы начать полеты в Малайзию при решении проблем с техобслуживанием и дозаправкой, а также при содействии со стороны туроператоров и заполнении воздушных судов, рассказал замначальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Сергей Васильев. "Российские авиакомпании не имеют возможности получить наземное техническое обслуживание авиапарка на территории Малайзии и нет гарантии заправки топлива. Министерство транспорта Российской Федерации обращалось в авиационные власти Малайзии по этому вопросу в 2023 году, к сожалению, до настоящего момента ответа мы не получили", - сказал он на заседании рабочей группы по туризму совместной российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в рамках KazanForum. "Поэтому еще раз говорю, авиакомпании российские готовы, но есть нехорошие "но". Поэтому, если уважаемые малазийские коллеги смогут оказать содействие в решении этого вопроса, две российские авиакомпании в настоящее время готовы взлететь" - подчеркнул Васильев. Он добавил, что для осуществления полетов между Россией и Малайзией необходимо также наличие содействия со стороны туроператора и заполняемость судов. В августе 2023 года Минтранс РФ сообщал, что несколько российских авиакомпаний готовы рассмотреть возможность запуска новых чартерных рейсов из городов России в страны Юго-Восточной Азии. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://1prime.ru/20240426/aviatsiya-847748697.html

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