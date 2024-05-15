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Россияне рассказали, когда готовы отказаться от личного автомобиля - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Россияне рассказали, когда готовы отказаться от личного автомобиля
Россияне рассказали, когда готовы отказаться от личного автомобиля - 15.05.2024, ПРАЙМ
Россияне рассказали, когда готовы отказаться от личного автомобиля
Большинство россиян — владельцев личного автомобиля потенциально готовы отказаться от него при определенных условиях, передает РБК со ссылкой на результаты... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:31+0300
2024-05-15T10:55+0300
авто
россия
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Большинство россиян — владельцев личного автомобиля потенциально готовы отказаться от него при определенных условиях, передает РБК со ссылкой на результаты опроса компаний "Ренессанс Страхование" и "Автокод".Согласно материалам исследования, такую готовность выразили 60% опрошенных.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНаиболее встречающимся мотивом для такого шага является развитие общественного транспорта на необходимых маршрутах (29%), подорожание топлива (25%), исчезновение нужных запчастей (22%) или рост цен на них (17%). По 18% назвали ухудшение ситуации с пробками и парковками.Больше половины — 59% ответивших положительно на вопрос о возможности отказа от автомобиля в качестве альтернативы рассматривают общественный транспорт. Предпочтут ездить на такси 37%, а 27% готовы воспользоваться каршерингом. Велосипед или мотоцикл выберут 23% и 17%. На самокат готовы пересесть только 11%.Больше всего владельцев личных автомобилей беспокоят цены на бензин. 32% считают их очень высокими, а 10% — запредельно высокими. 52% полагают, что они высокие, но терпимые. Только у 6% цены вопросов не вызывают.При этом 85% ожидают роста расходов на обслуживание своих машин в текущем году. По оценкам 36% респондентов, этот рост будет существенным. Лишь 14% рассчитывают потратить на автомобиль меньше, чем в 2023 году.Почти половина опрошенных потратили в прошлом году на обслуживание своего автомобиля не менее 60 тысяч рублей. Каждый пятый (20%) отдал 60–100 тысяч рублей, 11% — 100–150 тысяч рублей, 14% — больше 150 тысяч рублей. Сумму в размере от 20 до 60 тысяч рублей потратили почти треть — 32% респондентов.Почти три четверти — 75% опрошенных назвали рост стоимости запчастей в качестве причины ожидаемого подорожания обслуживания машины. Две трети полагают, что расходы повысятся из-за подорожания топлива. Половина указали на рост стоимости услуг автосервисов, 40% — подорожание техобслуживания.
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авто, россия
Авто, РОССИЯ
10:31 15.05.2024 (обновлено: 10:55 15.05.2024)
 
Россияне рассказали, когда готовы отказаться от личного автомобиля

РБК: большинство россиян откажутся от личного авто при определенных условиях

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Большинство россиян — владельцев личного автомобиля потенциально готовы отказаться от него при определенных условиях, передает РБК со ссылкой на результаты опроса компаний "Ренессанс Страхование" и "Автокод".
Согласно материалам исследования, такую готовность выразили 60% опрошенных.
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Наиболее встречающимся мотивом для такого шага является развитие общественного транспорта на необходимых маршрутах (29%), подорожание топлива (25%), исчезновение нужных запчастей (22%) или рост цен на них (17%). По 18% назвали ухудшение ситуации с пробками и парковками.
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Больше половины — 59% ответивших положительно на вопрос о возможности отказа от автомобиля в качестве альтернативы рассматривают общественный транспорт. Предпочтут ездить на такси 37%, а 27% готовы воспользоваться каршерингом. Велосипед или мотоцикл выберут 23% и 17%. На самокат готовы пересесть только 11%.
Больше всего владельцев личных автомобилей беспокоят цены на бензин. 32% считают их очень высокими, а 10% — запредельно высокими. 52% полагают, что они высокие, но терпимые. Только у 6% цены вопросов не вызывают.
При этом 85% ожидают роста расходов на обслуживание своих машин в текущем году. По оценкам 36% респондентов, этот рост будет существенным. Лишь 14% рассчитывают потратить на автомобиль меньше, чем в 2023 году.
Почти половина опрошенных потратили в прошлом году на обслуживание своего автомобиля не менее 60 тысяч рублей. Каждый пятый (20%) отдал 60–100 тысяч рублей, 11% — 100–150 тысяч рублей, 14% — больше 150 тысяч рублей. Сумму в размере от 20 до 60 тысяч рублей потратили почти треть — 32% респондентов.
Почти три четверти — 75% опрошенных назвали рост стоимости запчастей в качестве причины ожидаемого подорожания обслуживания машины. Две трети полагают, что расходы повысятся из-за подорожания топлива. Половина указали на рост стоимости услуг автосервисов, 40% — подорожание техобслуживания.
 
АвтоРОССИЯ
 
 
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