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"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Largus в Ижевске

"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Largus в Ижевске - 15.05.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Largus в Ижевске

"АвтоВАЗ" возобновил производство модели Lada Largus, оно запущено на заводе компании в Ижевске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T14:34+0300

2024-05-15T14:34+0300

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ИЖЕВСК, 15 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство модели Lada Largus, оно запущено на заводе компании в Ижевске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Запуск сборки Lada Largus в Ижевске – это одно из главных событий года для нашего бренда и для "АвтоВАЗа". Сегодня мы празднуем восстановление производства всего рентабельного модельного ряда Lada, которое прерывалось в связи с уходом иностранного партнера", - отметил президент компании Максим Соколов. Первыми автомобилями, сошедшими с конвейера, стали пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон. Ранее Largus производился на основной площадке "АвтоВАЗа" в Тольятти. В 2022 году на фоне сбоев логистических цепочек выпуск модели шел с перебоями, в августе 2023 года в компании официально объявили о переносе производства Largus на завод в Ижевске. Причина - оптимизация производства. Сумма инвестиций, необходимых на этот шаг, оценивалась в 2 миллиарда рублей. "За период с сентября 2023 года по январь 2024 года было перемещено, смонтировано и запущено более 1200 единиц оборудования. В прессовом производстве Ижевска освоено 13 штампованных деталей, в основном, это лицевые элементы – крыша, двери, крылья, капот, боковины. До конца года планируется освоить также детали крупной и средней штамповки – всего более 60 позиций", - уточнили детали переноса выпуска Largus в "АвтоВАЗе". В компании также подчеркнули, что в цехе сварки ижевской площадки было смонтировано 13 роботов, а в цехе окраски освоено 5 основных цветов: "Ледниковый", "Платина", "Пантера", "Борнео" и "Кориандр". Модернизирована и линия сборки, где специально под Largus были откалиброваны стенды динамических испытаний. Кроме того, сообщается, что до конца года "АвтоВАЗ" намерен произвести в Ижевске до 50 тысяч автомобилей Lada Largus, включая электрическую версию. При этом в конце декабря Соколов давал более скромный прогноз по производству в 2024 году - около 30 тысяч Lada Largus. Производство электрической версии пока не запущено, его планируется начать летом.Как сообщал в апреле глава "АвтоВАЗа", летом на ижевском заводе также стартует производство электрической версии модели - Lada e-Largus. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus , Granta и Niva.

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