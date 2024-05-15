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Могильщик государственности. Зеленского обвинили в уничтожении Украины - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Могильщик государственности. Зеленского обвинили в уничтожении Украины
Могильщик государственности. Зеленского обвинили в уничтожении Украины - 15.05.2024, ПРАЙМ
Могильщик государственности. Зеленского обвинили в уничтожении Украины
Владимир Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, демократические институты страны и ее промышленность, став могильщиком украинской государственности, | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:23+0300
2024-05-15T09:54+0300
украина
владимир зеленский
политика
николай азаров
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, демократические институты страны и ее промышленность, став могильщиком украинской государственности, заявил экс-премьер страны Николай Азаров. "Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", - написал Азаров на своей странице.Бывший глава правительства указал на то, что за пять лет, которые Зеленский провел на посту президента, он закрыл все телеканалы, рассказывавшие правду. Кроме того, по словам Азарова, Зеленский втянул Украину в военный конфликт, в котором заинтересован Запад, а также практически удвоил госдолг. "Уничтожил демократические институты, расставив своих ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. Такого уровня коррупции в Украине еще не было", - подчеркнул экс-премьер.Азаров указал, в чем заключается подавление демократии. "Украинцы столкнулись с несвободой слова и невиданным преследованием оппозиции", - отметил он."Зеленский практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины. Сократил население страны вдвое, если не больше", - добавил экс-премьер.По словам Азарова, при Зеленском страна фактически потеряла независимость. "Полностью уничтожил суверенитет Украины", - заключил он.
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украина, владимир зеленский, николай азаров
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Политика, Николай Азаров
09:23 15.05.2024 (обновлено: 09:54 15.05.2024)
 
Могильщик государственности. Зеленского обвинили в уничтожении Украины

Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский полностью уничтожил суверенитет Украины, демократические институты страны и ее промышленность, став могильщиком украинской государственности, заявил экс-премьер страны Николай Азаров.
"Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", - написал Азаров на своей странице.
Бывший глава правительства указал на то, что за пять лет, которые Зеленский провел на посту президента, он закрыл все телеканалы, рассказывавшие правду. Кроме того, по словам Азарова, Зеленский втянул Украину в военный конфликт, в котором заинтересован Запад, а также практически удвоил госдолг.
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"Уничтожил демократические институты, расставив своих ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. Такого уровня коррупции в Украине еще не было", - подчеркнул экс-премьер.
Азаров указал, в чем заключается подавление демократии. "Украинцы столкнулись с несвободой слова и невиданным преследованием оппозиции", - отметил он.
"Зеленский практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины. Сократил население страны вдвое, если не больше", - добавил экс-премьер.
По словам Азарова, при Зеленском страна фактически потеряла независимость. "Полностью уничтожил суверенитет Украины", - заключил он.
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийНиколай Азаров
 
 
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