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В Совфеде назвали бакалавриат "неприятным последствием Болонской системы"
В Совфеде назвали бакалавриат "неприятным последствием Болонской системы" - 15.05.2024, ПРАЙМ
В Совфеде назвали бакалавриат "неприятным последствием Болонской системы"
Уровень подготовки бакалавриата значительно уступает специалитету, отказ от этого понятия вернет выпускникам вузов былой уровень. Такое мнение в беседе с... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T13:18+0300
2024-05-15T13:18+0300
2024-05-15T13:24+0300
болонская система
совфед
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Уровень подготовки бакалавриата значительно уступает специалитету, отказ от этого понятия вернет выпускникам вузов былой уровень. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.По словам сенатора, система образования не должна быть разделена. Он отметил, что бакалавры и специалисты не равны между собой, так как уровень подготовки за четыре года значительно уступает. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Бакалавриат — одно из неприятных последствий Болонского процесса, который фактически был навязан нашей стране. Основной приоритетной задачей указа президента является реформирование национальной системы высшего образования, что подразумевает под собой уход от западных лекал", - подчеркнул Гибатдинов.Он добаивл, что отказ от бакалавриата вернет выпускникам былой уровень подготовки.14 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил что с 2025 года в России не будет понятия "бакалавриат".Болонская система подразумевает разделение образования на бакалавриат, магистратуру и докторантуру, а также взаимное признание образования за рубежом. Болонскую систему в России ввели с 2003 года.
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болонская система, совфед
Болонская система, Совфед
В Совфеде назвали бакалавриат "неприятным последствием Болонской системы"
Гибатдинов: отказ от понятия "бакалавриат" поможет вернуть былую подготовку
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Уровень подготовки бакалавриата значительно уступает специалитету, отказ от этого понятия вернет выпускникам вузов былой уровень. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.
По словам сенатора, система образования не должна быть разделена. Он отметил, что бакалавры и специалисты не равны между собой, так как уровень подготовки за четыре года значительно уступает.
"Бакалавриат — одно из неприятных последствий Болонского процесса, который фактически был навязан нашей стране. Основной приоритетной задачей указа президента является реформирование национальной системы высшего образования, что подразумевает под собой уход от западных лекал", - подчеркнул Гибатдинов.
Он добаивл, что отказ от бакалавриата вернет выпускникам былой уровень подготовки.
14 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил что с 2025 года в России не будет понятия "бакалавриат".
Болонская система подразумевает разделение образования на бакалавриат, магистратуру и докторантуру, а также взаимное признание образования за рубежом. Болонскую систему в России ввели с 2003 года.
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