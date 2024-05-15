https://1prime.ru/20240515/bakalavriat-848191436.html

В Совфеде назвали бакалавриат "неприятным последствием Болонской системы"

В Совфеде назвали бакалавриат "неприятным последствием Болонской системы" - 15.05.2024, ПРАЙМ

В Совфеде назвали бакалавриат "неприятным последствием Болонской системы"

Уровень подготовки бакалавриата значительно уступает специалитету, отказ от этого понятия вернет выпускникам вузов былой уровень. Такое мнение в беседе с... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T13:18+0300

2024-05-15T13:18+0300

2024-05-15T13:24+0300

болонская система

совфед

https://cdnn.1prime.ru/img/83411/63/834116350_0:148:3071:1876_1920x0_80_0_0_ddd52ff6c7648a406c1a5a89acb05964.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Уровень подготовки бакалавриата значительно уступает специалитету, отказ от этого понятия вернет выпускникам вузов былой уровень. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.По словам сенатора, система образования не должна быть разделена. Он отметил, что бакалавры и специалисты не равны между собой, так как уровень подготовки за четыре года значительно уступает. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Бакалавриат — одно из неприятных последствий Болонского процесса, который фактически был навязан нашей стране. Основной приоритетной задачей указа президента является реформирование национальной системы высшего образования, что подразумевает под собой уход от западных лекал", - подчеркнул Гибатдинов.Он добаивл, что отказ от бакалавриата вернет выпускникам былой уровень подготовки.14 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил что с 2025 года в России не будет понятия "бакалавриат".Болонская система подразумевает разделение образования на бакалавриат, магистратуру и докторантуру, а также взаимное признание образования за рубежом. Болонскую систему в России ввели с 2003 года.

https://1prime.ru/20240327/istoriya-846773229.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

болонская система, совфед